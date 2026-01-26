„Ennél jobb nem is lehetne, nehéz lenne ennél jobbat elképzelni. Rendkívül nehéz kétszer legyőzni egy topcsapatot. Borzasztóan büszke vagyok, ilyet még sosem éltem át igazán. Gratulálok a fiúknak, gratulálok a magyar csapatnak is, minden jót kívánok nekik. Ma este mi voltunk a jobbak a telt házas belgrádi Arénában” – mondta Mandics, aki az All-star csapatba is bekerült.

Varga Zsolt csapata a második félidőre elfáradt

Szintén a torna egyik legjobbja volt a szerbek kapusa, Milan Glusac, aki odaszúrt a magyaroknak a meccs után.

„Gratulálok a csapatunknak és a csapattársaimnak, testvéreimnek. Köszönet a közönségnek, köszönet mindenkinek. Azt hiszem, megmutattuk, kik vagyunk és mik vagyunk, ennyi. Megyünk tovább. Ahogy mondtam, azért jöttünk, hogy megnyerjük a trófeát, és kész. A lényeg, hogy elsők lettünk. A közönségről pedig mit is mondhatnék… Megtiszteltetés és kiváltság itt játszani. Nincsenek szavaim, hogy megköszönjem” – mondta Glusac, akit a magyarokról is kérdeztek.

„Erről most nem szeretnék beszélni. Mi nem olyanok vagyunk, mint a magyarok, nem nyafogunk, hanem összetartunk egymásért. Csak azok tudják, min mentünk keresztül, akik velünk voltak, és az edzői stáb – ez köztünk marad” – tette hozzá a szerb kapus.

A szerbek kiemelték, a magyar szövetségi kapitány, Varga Zsolt szerb nyelven értékelt a finálé után és dicsérte az ellenfelet. Varga Zsolt játékosként a zágrábi Mladost csapatában is szerepelt.

„Eléggé fáradtak voltunk, ez volt a nyolcadik mérkőzésünk a tornán. Új rendszerben játszottunk, az elejétől a végéig maximális erőbedobással kellett vízilabdáznunk. Mindkét csapat fáradt volt, de Szerbia tapasztaltabb, és tudta, hogyan kell megnyerni egy nagy döntőt. Mi fiatalok vagyunk, még többet kell dolgoznunk. „Nagyon büszke vagyok a csapatra, a játékosaimra, mert nagyon jól játszottak a mérkőzés során. Az ilyen nagy döntőkhöz különleges tapasztalat és rutin kell, ebben a szerbek jobbak. A fiúk tüze és lelkesedése azt mutatja, jó úton járunk. Egy új csapat épül, és a döntőket is ‘gyakorolni’ kell, amíg egyszer mi nem győzzük le őket. Mint minden csapatnál, nálunk is ez a helyes út, ezen kell továbbmennünk. Ez az Európa-bajnokság új rendszerben zajlott, minden mérkőzés rendkívül fontos és kiélezett volt. Az első pillanattól láttam a nagy koncentrációt és a tüzet a csapatban. A döntőben már érezhető volt némi fáradtság – nemcsak rajtunk, hanem a szerbeken is –, de ők jobban jöttek ki ebből.”