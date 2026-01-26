Ezüstéremmel zárta a magyar férfi vízilabda-válogatott a belgrádi Európa-bajnokságot: Varga Zsolt együttese a vasárnapi döntőben 10–7-re kikapott a házigazda, olimpiai bajnok Szerbiától. A finálét alapvetően a szerbek kiváló védekezése döntötte el, a magyar csapat ugyanis a második félidőben mindössze két gólt tudott szerezni. A találkozó legeredményesebb játékosa az FTC légiósa, Dusan Mandic volt, aki négy találattal járult hozzá a hazai sikerhez. A szerbek Jugoszlávia eredményeivel együtt történetük kilencedik Európa-bajnoki címét ünnepelhették, először 2018 óta, míg a 13-szoros aranyérmes magyar válogatott hatodszor végzett a második helyen.
A szerbek ünneplik, hogy újra a vízilabda trónjára kerültek
A mérkőzés kiegyenlített első félidőt hozott, a csapatok 5–5-ös állásnál fordultak, ám a folytatásban a szerbek fokozatosan átvették az irányítást. Mandics vezérletével a harmadik negyedben elléptek, a magyar támadások pedig egyre nehezebben találtak rést a hazai védelemben és Glusac kapuson. A záró játékrész elején egy vitatott ötméteres után tovább nőtt a különbség, majd Lazics és ismét Mandics gólja végleg eldöntötte az összecsapást.
A szerb sajtó kiemelte, hogy a hazaiak történetük során harmadszor nyertek Európa-bajnoki aranyérmet Belgrádban, ezzel pedig történelmet írtak. Szerbia 2006 és 2016 után a harmadik egymást követő, saját rendezésű Európa-bajnokságát is megnyerte.
A Magyarország elleni döntő után a szerb válogatott szövetségi kapitánya, Uros Sztevanovics elárulta, súlyos egészségügyi gondokkal küzdöttek a játékosai péntektől vasárnapig.
Az Olaszország elleni elődöntő napján hét játékos ébredt az éjszaka közepén lázzal és gyomorpanaszokkal, ezért kihagyták a reggeli edzést, amelyen Sztevanovics mindössze nyolc vízilabdázóra számíthatott. Az edzés után Milos Csuk is megbetegedett, Nikola Jaksics pedig úszás közben is hányt, mindenki betegen játszotta végig az elődöntőt.
„Az olaszok elleni meccs után Dusan Mandics és Milos Csuk 40 fokos lázzal feküdt. Milan Glusac és a már említett Csuk a Magyarország elleni meccs előtti edzéseket is kihagyta. A fináléban Nikola Dedovics magas lázzal ugrott vízbe az aranyéremért. Szerbiának fantasztikus orvosi stábja van, amely segített átvészelni az utolsó négy napot, és lehetővé tette, hogy megszerezzük a legfényesebb érmet” – mondta a győztes kapitány.
„Ennél jobb nem is lehetne, nehéz lenne ennél jobbat elképzelni. Rendkívül nehéz kétszer legyőzni egy topcsapatot. Borzasztóan büszke vagyok, ilyet még sosem éltem át igazán. Gratulálok a fiúknak, gratulálok a magyar csapatnak is, minden jót kívánok nekik. Ma este mi voltunk a jobbak a telt házas belgrádi Arénában” – mondta Mandics, aki az All-star csapatba is bekerült.
Szintén a torna egyik legjobbja volt a szerbek kapusa, Milan Glusac, aki odaszúrt a magyaroknak a meccs után.
„Gratulálok a csapatunknak és a csapattársaimnak, testvéreimnek. Köszönet a közönségnek, köszönet mindenkinek. Azt hiszem, megmutattuk, kik vagyunk és mik vagyunk, ennyi. Megyünk tovább. Ahogy mondtam, azért jöttünk, hogy megnyerjük a trófeát, és kész. A lényeg, hogy elsők lettünk. A közönségről pedig mit is mondhatnék… Megtiszteltetés és kiváltság itt játszani. Nincsenek szavaim, hogy megköszönjem” – mondta Glusac, akit a magyarokról is kérdeztek.
„Erről most nem szeretnék beszélni. Mi nem olyanok vagyunk, mint a magyarok, nem nyafogunk, hanem összetartunk egymásért. Csak azok tudják, min mentünk keresztül, akik velünk voltak, és az edzői stáb – ez köztünk marad” – tette hozzá a szerb kapus.
A szerbek kiemelték, a magyar szövetségi kapitány, Varga Zsolt szerb nyelven értékelt a finálé után és dicsérte az ellenfelet. Varga Zsolt játékosként a zágrábi Mladost csapatában is szerepelt.
„Eléggé fáradtak voltunk, ez volt a nyolcadik mérkőzésünk a tornán. Új rendszerben játszottunk, az elejétől a végéig maximális erőbedobással kellett vízilabdáznunk. Mindkét csapat fáradt volt, de Szerbia tapasztaltabb, és tudta, hogyan kell megnyerni egy nagy döntőt. Mi fiatalok vagyunk, még többet kell dolgoznunk. „Nagyon büszke vagyok a csapatra, a játékosaimra, mert nagyon jól játszottak a mérkőzés során. Az ilyen nagy döntőkhöz különleges tapasztalat és rutin kell, ebben a szerbek jobbak. A fiúk tüze és lelkesedése azt mutatja, jó úton járunk. Egy új csapat épül, és a döntőket is ‘gyakorolni’ kell, amíg egyszer mi nem győzzük le őket. Mint minden csapatnál, nálunk is ez a helyes út, ezen kell továbbmennünk. Ez az Európa-bajnokság új rendszerben zajlott, minden mérkőzés rendkívül fontos és kiélezett volt. Az első pillanattól láttam a nagy koncentrációt és a tüzet a csapatban. A döntőben már érezhető volt némi fáradtság – nemcsak rajtunk, hanem a szerbeken is –, de ők jobban jöttek ki ebből.”
A magyarok csalódottak, de büszkék a csapatra
„Gratulálok az egész csapatnak az elmúlt két és fél hét teljesítményéhez. Eljutni egy Európa-bajnoki döntőbe, vagy akármilyen döntőbe, az nem könnyű. Fájó, mert megvolt az esélyünk, de túl sokat hibáztunk fontos pillanatokban. Úgy gondoltuk, ha tíz gólt kapunk, akkor megnyerhetjük a mérkőzést. Ezt a meccset nem hátul buktuk el, hanem elől. Gratulálok a szerbeknek, mert bebizonyították, hogy otthon azért mindig könnyebb” – értékelt az M4 Sport kamerája előtt Manhercz Krisztián. Fiatal csapat vagyunk. Egymás után kétszer kerültünk döntőbe egy világbajnokságon és egy Európa-bajnokságon, ez nagyon nagy dolog ilyen mezőnyben. Nagyon nagy munkát tesz bele a szövetség, a stáb és a játékosok is. Sajnálom, hogy ennek a jutalma csak két ezüstérem lett, ami az elmúlt nyolc hónapot illeti. A magyar drukkereknek köszönjük, hogy kilátogattak. Rengeteg támogatást kaptunk és dolgozni fogunk azért, hogy előrébb tudjunk lépni. Mindent meg fogunk tenni az elkövetkezendő időszakban” – tette hozzá a csapatkapitány, aki hangsúlyozta, hogy nagyon szeretnének aranyérmet nyerni a jövő évi budapesti világbajnokságon.
Manhercz szerint voltak „furcsa dolgok” az Eb-n, az MTI érdeklődésére megerősítette, itt leginkább arra gondol, hogy a szerbek sokáig "élvezték" a hazai pálya előnyét, a magyarok elleni középdöntőben például több alkalommal is hibázott az időmérő az olimpiai bajnok javára. Manhercz leszögezte, ettől függetlenül a fináléban a szerbek jobbak voltak és ott megérdemelt győzelmet arattak. A világ- és Európa-bajnok játékos kijelentette, kőkeményen dolgoznak azért jövőben, hogy ennél is feljebb lépjenek.
„Nyilván rengeteg hiányérzet van mindenkiben. Büszke vagyok a csapatból mindenkire, egy komoly felkészülés végén játszottunk egy élet-halál meccset. Köszönöm, hogy része lehettem ennek a csapatnak. El kell telnie néhány napnak, hogy ezt az eredményt pozitívan tudjam felfogni. Mint mondtam, a csapatra nagyon büszke vagyok, az eredmény miatt viszont csalódott. Az biztos, hogy sokkal több lettem a torna alatt, a válogatottnak köszönhetően sokat fejlődhettem” – tette hozzá Nagy Ákos.
„Olyan hangulatú döntő volt, amire számítottunk. Ami igazán fájó, hogy nem tudtuk játszani a saját játékunkat, ami a gyorsaságunkra, a lefordulásokra épül. A lövőink sem tudtak annyira érvényesülni, ehhez kellett egy kiváló szerb védekezés és egy átlagon felül kapusteljesítmény is" – mondta az MTI-nek a házigazda elleni finálét követően az FTC hálóőre. A világ- és Európa-bajnok kapus hozzátette, jó lecke volt számukra találkozó, és egy ilyen döntőt meg kell tanulniuk megnyerni. „Óriási utat jártunk be, rengeteg energiát fektettünk mindenbe. Köszönöm társaimnak ezt a két és fél hetet, fura kimondani, de hiányozni fog otthon ez a tizennégy szőrös férfi. Várom az újabb kihívásokat, nyilván egy kis pihenő után" – fogalmazott a Ferencváros játékosa.
