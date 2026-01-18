Live
Vasárnap este a magyar válogatott 15-14-es vereséget szenvedett a házigazda olimpiai bajnok szerb csapattól a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában. A találkozó után Varga Zsolt, a vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya nem rejtette véka alá a véleményét a játékvezetéssel kapcsolatban.

A magyar vízilabda-válogatott remekül kezdte a meccset, két perc után már három góllal vezetett, azonban a szerbek még az első negyed végén egyenlíteni tudtak, majd a második negyed végére átvették a vezetést is. 

A férfi vízilabda-válogatott az utolsó pillanatig harcolt a szerb csapat ellen
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A találkozó második felében a szerbek már kézben tartották a találkozót, ebben azonban az is közrejátszott, hogy a játékvezetők elég erősen hazai pályát fújtak nekik.

​Kiakadt a vízilabda-válogatott kapitánya

A mérkőzés után Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya az M4 Sport kamerája előtt értékelte a találkozót. A szakember büszke a játékosaira, mert „árnyékban” is hatalmas teljesítményt nyújtottak. 

Gratulálok a csapatomnak, mert hatalmas küzdelem volt és árnyékban harcoltunk, ahogy mi mondjuk. Tizenkilenc kiállítást kaptak, a mérkőzés döntő fázisában pedig hatot. Ez a végére tizenkilenc tizenháromra valamennyire kiegyenlítődött, de a kontrafaultokkal és mindennel együtt ez ma hazai pálya volt” 

– kezdte az értékelését Varga Zsolt.

Varga Zsolt kiakadt a bírókra a szerbek elleni meccs után
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

„Ettől függetlenül megvoltak a helyzeteink, fontos, hogy emelt fővel haladjunk tovább, mert holnap után nagyon fontos meccsünk van a spanyolok ellen, ott dől el a továbbjutás sorsa” – folytatta a szövetségi kapitány.

„Volt a mérkőzésnek egy nagyon érdekes hullámzása, amit az elején mi kaptunk el. Után a szerbek is meglovagolták ezt a hullámot. 

Azt azért el kell mondani, hogy ez egy olimpiai bajnokokkal és világsztárokkal teletűzdelt csapat. Nyilván van egy rutinjuk, tapasztalatuk is. Mi ennél jóval fiatalabbak vagyunk, de felvettük velük a harcot. A lényeg, hogy járjuk a saját utunkat. Meg kell tanulnunk azokat a helyzeteket értékesíteni, amiket az elején értékesítettünk is. A meccs utolsó fázisában robbant még egyet a csapat, ami nagyon érdekesség tette a találkozót” 

– értékelt Varga Zsolt, aki hangsúlyozta, hogy kedden a világ egyik legjobb csapata lesz a magyar válogatott ellenfele, de a spanyolok elleni is ugyanúgy kell játszani, és akkor meglehet a továbbjutás. 

A keddi zárófordulóban Varga Zsolt együttesének a négy közé jutáshoz győznie kell a címvédő és világbajnok spanyol csapat ellen.

