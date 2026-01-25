Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Érdekes

Ezt nem fogja elhinni! Kiderült, mit épít az Egyesült Államok Grönlandon

Látta már?

Öngyilkos lett az Indul a bakterház sztárja: ilyen állapotban van most Bendegúz sírja – fotó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap este a belgrádi férfi vízilabda-világbajnokság döntőjében a magyar válogatott a címvédő és olimpiai bajnok szerb csapattal találkozik. Varga Zsolt együttese a középdöntőben kikapott a szerb csapattól, a házigazda azonban botrányos bírói segédlettel nyert meg azt a találkozót. A magyar vízilabda-válogatott most az Eb-döntőben vághat vissza. Folyamatosan frissülő összefoglalónkban kövessék velünk élőben a találkozót.

A pénteki elődöntőben a magyar vízilabda-válogatott parádés játékkal, szenzációs védekezéssel győzte le a 15-12-re a görög csapatot, míg a másik elődöntőben a címvédő és olimpiai bajnok szerb együttes 17-13-ra nyert az olasz gárda ellen. 

Belgrád, 2026. január 23. Angyal Dániel (b) és Jansik Szilárd a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjében játszott Magyarország - Görögország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
A magyar vízilabda-válogatott szenzációs játékkal jutott be a fináléba
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A magyarok és a szerbek összekerülésével összejött az álomdöntő a vízilabda-Eb-n, Varga Zsolt csapata pedig visszavághat a házigazdának a botrányos középdöntő miatt. 

Visszavágásra készült a magyar vízilabda-válogatott

A magyar válogatott azonos középdöntős csoportban volt a szerb csapattal, a két együttes összecsapását a címvédő szerbek nyerték, méghozzá botrányos játékvezetés mellett. 

Belgrád, 2026. január 18. Varga Zsolt szövetségi kapitány (k) a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Magyarország - Szerbia mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 18-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Varga Zsolt kiakadt a szerbek elleni középdöntős meccs után
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Varga Zsolt szövetség kapitány azt mondta a vereség után, hogy csapata árnyékban harcolt – utalva ezzel a részrehajló játékvezetésre. Jansik Szilárd arról beszélt a mérkőzés után, hogy a szerbek tökéletesen kihasználták a hazai pálya előnyét, míg Nagy Ádám úgy vélekedett, hogy jó ez a szerb csapat, de kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene, hogy ezt a modern világban meg lehet csinálni.

Továbbra is a szerbeknek kedveznek?

A vasárnapi finálét eltiltás miatt kihagyta volna Nikola Jaksics, a szerbek egyik legjobb játékosa. Az olimpiai bajnok szerb együttes csapatkapitányát az olaszok elleni elődöntőben ütésért cserével végleg kiállították, ez pedig automatikus eltiltást vont volna maga után. A szerb szövetség azonban fellebbezett és végül sikerrel is járt, így a klasszis pólós játszhatott a vízilabda-Eb fináléjában.

Tekintettel arra, hogy az Eb döntőben a magyar válogatott lesz a szerbek ellenfele, én hivatalosan nem szavaztam a Technikai Bizottság döntése során, azonban elmondtam a szakmai véleményem, amely szerint az eset bár piros lapot érdemelt, de megítélésem szerint nem volt brutalitás. Fontosnak tartom a vízilabda jövője szempontjából, hogy jogtalanul senkit ne érjen hátrány – valljuk ezt ma, amikor talán a magyaroknak lehetne előnye az eltiltásból, és akkor is ezt mondanám, ha egy magyar játékos lenne az érintett” 

– nyilatkozta dr. Molnár Tamás, a nemzetközi döntéshozó bizottság tagja, aki hangsúlyozta, hogy a magyar válogatott mindig tiszta körülmények között szeret megküzdeni az ellenfelekkel.

Cikkünk folyamatosan frissül!

  • kapcsolódó cikkek:
Drámai változás a vízilabda-Eb döntője kapcsán, a magyarok sem hagyták szó nélkül
A magyar vízilabdázó hihetetlen gólján ámul a világ – videó
Üzent az Eb-döntő előtt előtt a pólóválogatott kapitánya: Meg fogunk halni a vízben!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!