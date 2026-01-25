A pénteki elődöntőben a magyar vízilabda-válogatott parádés játékkal, szenzációs védekezéssel győzte le a 15-12-re a görög csapatot, míg a másik elődöntőben a címvédő és olimpiai bajnok szerb együttes 17-13-ra nyert az olasz gárda ellen.

A magyar vízilabda-válogatott szenzációs játékkal jutott be a fináléba

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A magyarok és a szerbek összekerülésével összejött az álomdöntő a vízilabda-Eb-n, Varga Zsolt csapata pedig visszavághat a házigazdának a botrányos középdöntő miatt.

Visszavágásra készült a magyar vízilabda-válogatott

A magyar válogatott azonos középdöntős csoportban volt a szerb csapattal, a két együttes összecsapását a címvédő szerbek nyerték, méghozzá botrányos játékvezetés mellett.

Varga Zsolt kiakadt a szerbek elleni középdöntős meccs után

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Varga Zsolt szövetség kapitány azt mondta a vereség után, hogy csapata árnyékban harcolt – utalva ezzel a részrehajló játékvezetésre. Jansik Szilárd arról beszélt a mérkőzés után, hogy a szerbek tökéletesen kihasználták a hazai pálya előnyét, míg Nagy Ádám úgy vélekedett, hogy jó ez a szerb csapat, de kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene, hogy ezt a modern világban meg lehet csinálni.

Továbbra is a szerbeknek kedveznek?

A vasárnapi finálét eltiltás miatt kihagyta volna Nikola Jaksics, a szerbek egyik legjobb játékosa. Az olimpiai bajnok szerb együttes csapatkapitányát az olaszok elleni elődöntőben ütésért cserével végleg kiállították, ez pedig automatikus eltiltást vont volna maga után. A szerb szövetség azonban fellebbezett és végül sikerrel is járt, így a klasszis pólós játszhatott a vízilabda-Eb fináléjában.

Tekintettel arra, hogy az Eb döntőben a magyar válogatott lesz a szerbek ellenfele, én hivatalosan nem szavaztam a Technikai Bizottság döntése során, azonban elmondtam a szakmai véleményem, amely szerint az eset bár piros lapot érdemelt, de megítélésem szerint nem volt brutalitás. Fontosnak tartom a vízilabda jövője szempontjából, hogy jogtalanul senkit ne érjen hátrány – valljuk ezt ma, amikor talán a magyaroknak lehetne előnye az eltiltásból, és akkor is ezt mondanám, ha egy magyar játékos lenne az érintett”

– nyilatkozta dr. Molnár Tamás, a nemzetközi döntéshozó bizottság tagja, aki hangsúlyozta, hogy a magyar válogatott mindig tiszta körülmények között szeret megküzdeni az ellenfelekkel.