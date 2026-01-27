Az olimpiai bajnok spanyolok 9-7-es legyőzése után kevesebb mint egy nappal ugrottak ismét medencébe a magyarok a női vízilabda-Eb-n, de nem kellett attól tartaniuk, hogy a fáradtság miatt különösebb nehézségbe ütköznek, mivel a keddi ellenfél lényegesen gyengébb játékerőt képvisel. Ennek megfelelően nagy különbségű magyar győzelem született, melyből legeredményesebbként Faragó Kamilla hat találattal vette ki a részét.

25 góllal nyertek a magyarok a vízilabda-Eb csoportkörének a második meccsén

Női Európa-bajnokság, Funchal:

B csoport, 2. forduló:

Magyarország - Románia 28-3 (7-0, 7-1, 6-0, 8-2)

gólszerzők: Faragó 6, Hajdú 5, Vályi 3, Tiba 3, Varró 3, Aubéli 2, Leimeter 2, Rybanska 2, Dömsödi 1, Szilágyi 1, illetve Serbanescu 2, Laboncz 1

Magyarország: Golopencza Szonja - Vályi Vanda, Faragó Kamilla, Aubéli Tekla, Sümegi Nóra, Hajdú Kata, Leimeter Dóra - cserék: Szilágyi Dorottya, Dömsödi Dalma, Varró Eszter, Rybanska Natasa, Garda Krisztina, Tiba Panna

A legutóbbi vízilabda-Eb-n 22-0-ra nyertek a mieink

A románok 2022 óta harmadszor vesznek részt Európa-bajnokságon. Négy éve a 11., 2024-ben pedig a 14. helyen végeztek. A magyar csapat 2022-ben, Splitben a csoportkörben találkozott velük és akkor 22-0-ra győzött - jelentette az MTI.

Az óceán szintjétől jóval feljebb, a hegyoldalon található olimpiai komplexumban, ahol egy 50 méteres medence, illetve kisebb medencével egy műugrótorony kapott helyet, csak az egyik oldalon van lelátó, amely a második versenynapon is szellős volt.

A meccskeretből ezúttal Keszthelyi Rita maradt ki. Cseh Sándor a mérkőzés előtt elmondta, a következő pár napot egyfajta mini felkészülésnek tekinti a komolyabbnak ígérkező hétvégi feladatokra, a meccsek mellett ennek figyelembe vételével alakulnak az edzések, illetve az, hogy ki kap pihenőt.

Sümegi Nóra és Laboncz Nikolette csatája

A várakozásnak megfelelően a mérkőzés elejétől sorjáztak a magyar gólok, Faragó, Hajdú, Aubéli és Leimeter is betalált, majd sorcsere következett. Nem sokkal később ötmétereshez jutott az ellenfél, de Golopencza védte Szeghalmi Krisztina lövését. A folytatásban még Dömsdi, majd Rybanska megúszásból, Varró pedig centerből csavarral talált a kapuba.

A második nyolc percben nem változott a játék képe, a magyarok a szövetségi kapitány kérésének megfelelően komolyan vették a meccset, fegyelmezetten játszottak, gyakran késztették hibázásra az ellenfelüket.

Ennek ellenére 9-0 után szépített a román csapat, az üresen maradt Laboncz Nikolett egy szép ejtéssel szerzett gólt. Aztán a nagyszünetig még további öt magyar gól esett.