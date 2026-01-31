A tavaly vb-ezüstérmes magyarok az olimpiai bajnok spanyolok 9-7-es legyőzése után, kedden 28-3-ra múlták felül a románokat, majd csütörtökön 28-4-re a portugálokat. A női vízilabda-válogatott csoportelsőként jutott a középdöntős szakaszba, ahol - a spanyol csapattal szemben megszerzett három pontját magával hozva - előbb összecsap a hollandok együttessel, vasárnap pedig az izraeli válogatottal.

A női vízilabda-válogatott remekül kezdte az Európa-bajnokságot

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A középdöntőkből az első kettő jut majd az elődöntőbe. A hollandok elleni siker biztos továbbjutást, illetve egyben csoportelsőséget érne.

Az elődöntőért játszott a női vízilabda-válogatott

Mivel a magyar válogatott 9-7-re legyőzte a spanyol csapatot, még egy Hollandia elleni egygólos vereség is elődöntőt érne számára (feltéve, hogy vasárnap legyőzi Izraelt). Ha azonban Hollandia kettő vagy több góllal nyer, akkor Magyarország sorsa az utolsó holland-spanyol mérkőzés eredményétől függene.

Cseh Sándor csapatára rendkívül nehéz feladat várt, ugyanis a címvédő hollandok az elmúlt hat kiírás mindegyikében bejutott a legjobb négy közé. A mieink azonban a közelmúltat tekintve jobb formában vannak. A hollandok 2025-ben harmadik helyen végeztek a Világkupában, a világbajnokságon pedig csak az ötödik helyet szerezték meg. Ezzel szemben a mieink mindkét eseményen ezüstérmesek lettek.

A világ egyik legjobb csapata várt a női pólóválogatottra

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A két csapat rivalizálása az Európa-bajnokságokon gyökerezik, hiszen az első négy kiírásban (1985, 1987, 1989, 1991) rendre az 1-2. helyen végeztek, és az összesített éremtáblázat élén is ők állnak. A hollandoknak 13 érme van (6 arany, 4 ezüst, 3 bronz), míg a magyarok 14-et gyűjtöttek (3 arany, 5 ezüst, 6 bronz).

A két csapat legutóbb tavaly nyáron találkozott egy felkészülési tornán találkoztak, a Gödöllőn rendezett meccset a hollandok nyerték 15-12-re.

Első negyed

A mérkőzés elején a kapusok voltak főszerepben, így az első gólra három és fél percet kellett várni, ekkor Leimeter Dóra kiállítása után a holland Bente Rogge lőtt a bal szélről a bal felső sarokba (1-0). A mieink a következő támadásból egyenlíthettek volna, de Szilágyi Dorottya balról leadott lövését Laura Aarts védeni tudta.