A tavaly vb-ezüstérmes magyarok az olimpiai bajnok spanyolok 9-7-es legyőzése után, kedden 28-3-ra múlták felül a románokat, majd csütörtökön 28-4-re a portugálokat. A női vízilabda-válogatott csoportelsőként jutott a középdöntős szakaszba, ahol - a spanyol csapattal szemben megszerzett három pontját magával hozva - előbb összecsap a hollandok együttessel, vasárnap pedig az izraeli válogatottal.
A középdöntőkből az első kettő jut majd az elődöntőbe. A hollandok elleni siker biztos továbbjutást, illetve egyben csoportelsőséget érne.
Az elődöntőért játszott a női vízilabda-válogatott
Mivel a magyar válogatott 9-7-re legyőzte a spanyol csapatot, még egy Hollandia elleni egygólos vereség is elődöntőt érne számára (feltéve, hogy vasárnap legyőzi Izraelt). Ha azonban Hollandia kettő vagy több góllal nyer, akkor Magyarország sorsa az utolsó holland-spanyol mérkőzés eredményétől függene.
Cseh Sándor csapatára rendkívül nehéz feladat várt, ugyanis a címvédő hollandok az elmúlt hat kiírás mindegyikében bejutott a legjobb négy közé. A mieink azonban a közelmúltat tekintve jobb formában vannak. A hollandok 2025-ben harmadik helyen végeztek a Világkupában, a világbajnokságon pedig csak az ötödik helyet szerezték meg. Ezzel szemben a mieink mindkét eseményen ezüstérmesek lettek.
A két csapat rivalizálása az Európa-bajnokságokon gyökerezik, hiszen az első négy kiírásban (1985, 1987, 1989, 1991) rendre az 1-2. helyen végeztek, és az összesített éremtáblázat élén is ők állnak. A hollandoknak 13 érme van (6 arany, 4 ezüst, 3 bronz), míg a magyarok 14-et gyűjtöttek (3 arany, 5 ezüst, 6 bronz).
A két csapat legutóbb tavaly nyáron találkozott egy felkészülési tornán találkoztak, a Gödöllőn rendezett meccset a hollandok nyerték 15-12-re.
Első negyed
A mérkőzés elején a kapusok voltak főszerepben, így az első gólra három és fél percet kellett várni, ekkor Leimeter Dóra kiállítása után a holland Bente Rogge lőtt a bal szélről a bal felső sarokba (1-0). A mieink a következő támadásból egyenlíthettek volna, de Szilágyi Dorottya balról leadott lövését Laura Aarts védeni tudta.
Ezt követően jól funkcionált a mieink védekezése, a hatodik percen Neszmély Boglarka már három védésnél járt, de az egyenlítés nem akart összejönni. Egy perccel a vége előtt Neszmély kiszedett egy bombát a jobb felsőből, de a hollandok így is növelni tudták előnyüket, mert Lieke Rogge a rosszkéz oldalról beúszva könnyű gólt szerzett közelről (2-0).
Második negyed
A második negyed elején szépíthetett volna a magyar csapat, de Keszthelyi Rita ejtése a felső lécen csattant. Ezt követően ismét a csapatkapitány próbálkozott, de a távoli lövése elkerülte a holland kaput, így kilenc magyar lövésből csak három ment kapura kilenc perc alatt. A mieink rossz szériáját Vályi Vanda törhette volna meg, de a jobbról leadott kemény lövését a parádézó Laura Aarts védeni tudta. A 11. percben aztán megszületett az első magyar gól. Egy megúszás után Szilágyi Dorottya kapott egy átadást a bal oldalon, majd védhetetlen gólt dobott a bal felső sarokba (2-1). Az ellentámadásból azonban visszaállt a kétgólos különbség, ugyanis Keszthelyi Rita összehozott egy ötméterest, amit Simone Van de Kraats a kapu jobb oldalába lőtt (3-1).
Négy perccel a negyed vége előtt meglőtte a második gólját a magyar válogatott. Dömsödi Dalma kapott egy bejátszást, aki centerből gyönyörűen befordult és a jobb alsóba lőtt (3-2). Ezt követően a mieinknek megvolt az esélye az egyenlítésre, de egy kimaradt helyzet után Lola Moolhuijzen lőtt balról egy védhetetlen gólt a bal alsóba, így a hollandok ismét elmentek két góllal (4-2). A második negyed drámaian zárult. Így ígéretes magyar támadás labdavesztéssel zárult, a hollandok pedig megúszhattak, az akció végén pedig ötmétereshez jutottak. A labda mögé ezúttal Pien Gorter állt oda, de a lövését Neszmély óriási bravúrral védeni tudta.
Harmadik negyed
A harmadik negyed elején Neszmély továbbra is parádésan védett, ezzel meccsben tartotta a magyar csapatot. A harmadik negyed elején Neszmély továbbra is parádésan védett, ezzel meccsben tartotta a magyar csapatot. A 19. percben aztán a csapatkapitány Maartje Keuning harcolt ki egy ötméterest, Neszmély azonban hihetetlen bravúrral ki tudta kapni Lieke Rogge bal felsőbe tartó bombáját. A 22. percben a mieink feljebb jöhetettek volna, miután ötméterest kaptak, azonban Faragó Kamilla jobbra tartó lövését Laura Aarts védeni tudta, mely fél perccel később ismét a holland kapus parádézott Vályi Vanda bombájánál.
Negyedik negyed
A negyedik negyedet remekül kezdte a magyar csapat, amely Vályi Vanda lehetetlen szögből leadott lövésével egy gólra felzárkózott (4-3). Egy perccel később egyenlíthettek volna a mieink, de Garda Krisztina távoli bombája elakadt a hollandok blokkjában.
A 27. percben Neszmély védte újabb bravúrral Bente Rogge bombáját, fél perccel később pedig egy megúszást követően Keszthelyi tálalt remek labdát Varró Krisztián elé, akinek a közeli lövését Aarts elsőre még védeni tudta, de az ismétléssel szerencsére már nem tudott mit kezdeni (4-4). Ezt követően a mieinknél volt a lélektani fölény, a hollandok viszont nem törtek meg és másfél perccel a vége előtt ismét megszerezték a vezetést. Ezúttal Lola Moolhuijzen pattintós bombája kötött ki a bal felső sarokban (5-4).
Az ellentámadásból a mieink nem tudtak egyenlíteni, ráadásul fél perccel a vége előtt Maartje Keuning letarolásáért ötméterest kaptak a hollandok, amit ugyan Cseh Sándor challenge-elt, de Faragó Kamilla megmozdulását a videózás után is szabálytalannak ítélték.
Az ötöst ezúttal Christina Hicks vállalta el, a holland center lövését viszont Neszmély Boglárka védeni tudta, így a mieinknek maradt még ideje egy támadásra az egyenlítésért.
A védés után Cseh Sándor időt kért, el is mondta a csapatnak, hogy az egygólos vereség is jó, de jobb lenne döntetlenre menteni a meccset. A mieink végigvittek egy támadást, melynek végén Hajdú Kata távoli lövése elkerülte a kaput, így a magyar válogatott egygólos vereséget szenvedett a holland csapattól, de nagy valószínűséggel ezzel is elődöntős lesz az Európa-bajnokságon.
Női Európa-bajnokság, középdöntő, F csoport, 1. forduló:
Hollandia-Magyarország 5-4 (2-0, 2-2, 0-0, 1-2)
Magyarország: Neszmély Boglárka - Faragó Kamilla, Varró Eszter, Sümegi Nóra, Leimeter Dóra, Vályi Vanda, Garda Krisztina - cserék: Keszthelyi Rita, Hajdú Kata, Szilágyi Dorottya, Dömsödi Dalma, Rybanska Natasa, Tiba Panna
gólszerzők: L. Rogge 2, B. Rogge 1, van de Kraats 1, Moollhuijsen 1, illetve Szilágyi 1, Dömsödi, 1, Vályi 1, Varró 1
A mieink a spanyolok elleni három pontjukat magukkal vitték a középdöntőbe, ahol a hollandokkal szembeni egygólos vereség azt jelenti, hogy hármas körbeverés esetén nem lehetnek harmadikak.
