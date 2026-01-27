Bíró Attila, aki a nőkkel nyert Európa-bajnokságot, világbajnoki ezüstöt és olimpiai bronzot, elmondta, ez egy megnyert ezüst, nem pedig egy elveszített arany. A különbség nem a tehetségben, nem is feltétlenül a taktikában van, hanem fejben, rutinban és abban, hogyan reagál egy csapat, amikor a meccs igazán nehézzé válik. A szakértők szerint a legfontosabb, hogy a vízilabda-válogatott rutint szerezzen.

Az irány jó, de a szerb vízilabda-válogatott egyelőre előttünk jár

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A döntők logikája más, ez így van a vízilabda döntőkkel is

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, 5–5-nél fordultak a csapatok, ám a mérkőzés második felére Szerbia rákapcsolt, Magyarország pedig egyre nehezebben találta meg a fogást a betonkemény védekezésen. Bíró Attila szerint a döntőknek saját törvényeik vannak, nem véletlen, hogy Varga Zsolt is kiemelte, több rutint kell szerezni a fiúknak.

Bíró Attila és Gulyás László egyetértettek abban, hogy nem szabad senkire sem fogni a vereséget, hiszen voltak olyanok, akik a döntőben nem villogtak, de nélkülük nem jött volna össze a finálé. A magyar válogatott egy épülő csapat, sok fiatal játékossal, akik már most elképesztő szintet képviselnek, de a döntők hangulatát még tanulják.

A beszélgetés talán legfontosabb tanulsága az volt, hogy nem az irány rossz. Egymás után világbajnoki és Európa-bajnoki döntőkbe jutni nem kudarc, hanem erődemonstráció. A különbség jelenleg annyi, hogy a szerbek a végjátékban még egy lépéssel előrébb járnak.

A vendégek szerint az új szabályok miatt olyan gyors a játék, hogy az emberi tényező felértékelődött, miközben az edzők meccs közben már kevesebbet tudnak hozzátenni a csapat játékához, és nem utolsó szempont, hogy szokni kell az ilyen légkört.

A vízilabdás elemzés után esett szó Tóth Alex és Szoboszlai Dominik játékáról, valamint a Fradiról is.

