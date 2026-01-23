A férfi vízilabda-válogatott a spanyolok ellen megnyert ötméteres párbaj után már a péntek délutáni Görögország elleni Európa-bajnoki elődöntőre készülhetett. A rendkívül keménynek ígérkező összecsapás előtt a válogatott csapatkapitánya osztotta meg a gondolatait arról, mire számíthatnak a görögök ellen.

A férfi vízilabda-válogatott remekel a belgrádi Európa-bajnokságon

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A vízilabda-válogatott csapatkapitánya így látja a görögök elleni meccset

„Nagyon sok mérkőzést játszottuk egymás ellen, akár a felkészülése során, akár a világversenyek fontos szakaszaiban, ezek mindig más mérkőzések. A görög az a csapat évek óta, amelyik teljesen reálisan és jogosan pályázik aranyérmekre, olimpiai döntőt is játszottak az elmúlt években, világbajnoki döntőt éppen velünk 2023-ban, úgyhogy tényleg egy kivételes csapatról beszélünk. És hát, ők az egyetlen veretlen válogatott ezen a belgrádi tornán. Biztos vagyok benne, hogy már csak a múltban történt egy-két vereség miatt is revansot akarnak venni rajtunk. De abban is, hogy a mi csapatunkban mindenki százszázalékot nyújt majd annak érdekében, hogy mi jussunk be a döntőbe.” – osztotta meg a gondolatait Manhercz Krisztián.

Varga Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az MTI-nek elmondta, az emberhátrányos védekezés lehet a kulcs a görögök ellen. Az elődöntővel kapcsolatban elmondta, hogy várhatóan mindkét oldalon sok kiállítás lesz majd.

Konsztantinosz Geniduniasz, a görögök csapatkapitánya nem tagadta, rendkívül csalódottak lennének, ha nem tudnák megszerezni a görög vízilabda történetének első Európa-bajnoki érmét. Mint mondta, akkor már „az is jobb lenne, ha az ötödik helyért játszanánk".

Az Európa-bajnokságokon magyar fölény jellemzi a párharcot, a legutóbbi, Zágrábban rendezett kontinensviadalig veretlen volt a magyar csapat tíz győzelemmel és két döntetlennel, két éve viszont a nyitókörben a görögök megtörték rossz sorozatukat.

Az elmúlt évek legemlékezetesebb görögök elleni mérkőzését a 2023-as fukuokai világbajnokság döntőjében vívta a magyar válogatott, amely akkor ötméteresekkel diadalmaskodott.