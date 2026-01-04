A magyar és a francia vízilabda-válogatott másodszor találkozott egymással az Európa-bajnoki felkészülés során, december elején Párizsban csak ötméteresekkel diadalmaskodott Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese.

A férfi vízilabda-válogatottra hétfőn vár majd az igazi erőpróba

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ezúttal simán nyert a magyar vízilabda-válogatott

A franciák ezúttal csak a második negyed közepéig tudták tartani a lépést a nyitókörben szombaton a görögöket legyőző magyarokkal, akik Vismeg Zsombor vezetésével a harmadik játékrész derekán már négy góllal elléptek (9-5).

A záró nyolc percben már hatalmas fölényben játszott a magyar csapat, amely 8-1-re nyerte meg ezt a szakaszt.

A magyar válogatott a torna hétfői döntőjében, 20.30-tól az olaszokkal játszik.

A belgrádi Európa-bajnokságon jövő szombaton Franciaország, január 12-én Montenegró, 14-én pedig Málta lesz a magyarok ellenfele. A csoportok első három helyezettje jut tovább a második csoportkörbe.

(MTI)

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, B csoport:

Magyarország–Franciaország 20-7 (2-2, 4-1, 6-3, 8-1)

a magyar gólszerzők: Vismeg 5, Vigvári Vi. 4, Burián 3, Fekete 2, Szalai, Jansik Sz., Tátrai, Vigvári Ve., Angyal, Batizi 1-1