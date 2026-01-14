A hollandokkal kezdi pénteken a magyar vízilabda-válogatott a középdöntőt a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon. A csoportkör zárófordulójának szerdai játéknapján a címvédő és világbajnok spanyol csapat magabiztosan győzte le a hollandokat, akik így a négyesük harmadik helyén végeztek, és készülhetnek a magyarok elleni összecsapásra. A C csoportban várhatóan a spanyoloké lesz a második hely, mivel a házigazda szerbek a kvartett leggyengébbje, Izrael ellen zárnak és korábban legyőzték a spanyolokat.

A magyar férfi vízilabda-válogatott eddig remekül játszik az Eb-n

Fotó: waterpolo.hu

Ismerős ellenfelet kapott a vízilabda-válogatott

A magyar és a holland válogatott az Eb-felkészülés során már találkozott egymással, Rotterdamban a házigazdák a második negyed elején 6-2-re is vezettek, de Varga Zsolt tanítványai egy 5-0-s hajrával végül 12-9-re győztek. A csoportkör után az A és a C, illetve B és a D kvartett 1-3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.