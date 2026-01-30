A magyar női vízilabda-válogatott a csoportmeccseket hibátlan teljesítménnyel fejezte be, 3/3-as mérleggel, ráadásul ebben benne volt egy spanyolok elleni siker is rögtön az első mérkőzésen, amikor is remek játékkal vertük a regnáló olimpiai bajnokot. Szombaton már a középdöntőben lesz érdekelt a nemzeti csapat, ráadásul rögtön egy sorsdöntő találkozón Hollandia legjobbjai ellen.

A női vízilabda-válogatott legutóbb Portugáliát verte könnyedén

Fotó: Istvan Derencsenyi / waterpolo.hu

A vízilabda-válogatottra kemény meccs vár szombaton

Az F csoport négyesében mind a két válogatott egyaránt 3-3 ponttal áll, így aki nyer január utolsó napján, az már mindenképpen bejut a torna elődöntőjébe. A nagy feladat előtt a hölgyek kaptak péntekre egy pihenőnapot Madeirán, ahol meglátogattak egy gyönyörű botanikus kertet. A látogatásról készült videó lent látható.

A Magyarország-Hollandia mérkőzés pedig szombaton magyar idő szerint 16.00-kor kezdődik majd.