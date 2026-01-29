A vízilabda-válogatott utolsó csoportmeccsén Portugália volt az ellenfél, a tét az volt, hogy vajon első vagy második helyen megy tovább a magyar csapat a négyeséből. A második perc elején Vályi köszönt be elsőnek akcióból, így magyar gól nyitotta meg a találkozót. Aztán Neszmély a sarokból szedte ki a portugál lövést 1-0 után, így sarokdobással jöhettek a hazaiak, de az új támadó időből már semmit sem tudtak kihozni. Igaz, a kontra után mi sem éltünk a megúszással és maradt az 1-0 bő két percet követően. Ezt követően jött az első portugál emberelőny, de nem lett belőle gól.

A női vízilabda-válogatott simán nyert Portugália ellen

Fotó: waterpolo.hu

A negyedik percben egy szép keresztpassz után Faragó zúdította be a hálóba a labdát, 2-0 lett a magyaroknak. Faragót a fordulás után kiszórták a bírók, a hazaiak meg éltek is az előnnyel, 2-1-re szépítettek négy perccel a negyed vége előtt. A következő támadásnál mi is kaptunk egy előnyt, ezt pár másodperc alatt Hajdú ki is használta, 3-1, majd kaptunk egy ötméterest is, ezt is bevágta Hajdú, 4-1. Itt sem volt megállás, szűk két perccel a negyed vége előtt Vályi találatával már 5-1 volt ide, aztán 6-1. Kezdett ekkor edzőmeccs hangulata lenni a történetnek. Jókor írtam ezt amúgy le, mert 6-2-re módosult egy perccel a vége előtt az állás egy kontrát és egy ejtést követően. A negyedet Szilágyi gólja zárta le emberelőnyből, 7-2-vel mentek el a csapatok a kisebb pihenőre.

A második nyolc percet Faragó gólja nyitotta (8-2). Erre gyorsan jött a portugál válasz, majd Sümegi, így újra közte hat gól lett a különbség (9-3). Majd egy emberelőnyt Keszthelyi gyorsan gólra vált, 10-3, majd Aubéli köszönt be egy szép passzt követően (Vályi adta), 11-3 lett ezzel az eredmény. Ezt követően a portugál kapus szépen védett egy ötméterest, de Vályi ismét betalált, ezzel 12-3 lett 3,5 perccel a félidő előtt. Újabb gyors gól egy megúszás után, Hajdú közelről zúdította be, 13-3. Beindult a henger, a következő támadás után Garda vágta be a hálóba, 14-3, ami maradt is a nagy szünetre.