A vízilabda-válogatott utolsó csoportmeccsén Portugália volt az ellenfél, a tét az volt, hogy vajon első vagy második helyen megy tovább a magyar csapat a négyeséből. A második perc elején Vályi köszönt be elsőnek akcióból, így magyar gól nyitotta meg a találkozót. Aztán Neszmély a sarokból szedte ki a portugál lövést 1-0 után, így sarokdobással jöhettek a hazaiak, de az új támadó időből már semmit sem tudtak kihozni. Igaz, a kontra után mi sem éltünk a megúszással és maradt az 1-0 bő két percet követően. Ezt követően jött az első portugál emberelőny, de nem lett belőle gól.
Könnyedén győzött a vízilabda-válogatott Portugália ellen
A negyedik percben egy szép keresztpassz után Faragó zúdította be a hálóba a labdát, 2-0 lett a magyaroknak. Faragót a fordulás után kiszórták a bírók, a hazaiak meg éltek is az előnnyel, 2-1-re szépítettek négy perccel a negyed vége előtt. A következő támadásnál mi is kaptunk egy előnyt, ezt pár másodperc alatt Hajdú ki is használta, 3-1, majd kaptunk egy ötméterest is, ezt is bevágta Hajdú, 4-1. Itt sem volt megállás, szűk két perccel a negyed vége előtt Vályi találatával már 5-1 volt ide, aztán 6-1. Kezdett ekkor edzőmeccs hangulata lenni a történetnek. Jókor írtam ezt amúgy le, mert 6-2-re módosult egy perccel a vége előtt az állás egy kontrát és egy ejtést követően. A negyedet Szilágyi gólja zárta le emberelőnyből, 7-2-vel mentek el a csapatok a kisebb pihenőre.
A második nyolc percet Faragó gólja nyitotta (8-2). Erre gyorsan jött a portugál válasz, majd Sümegi, így újra közte hat gól lett a különbség (9-3). Majd egy emberelőnyt Keszthelyi gyorsan gólra vált, 10-3, majd Aubéli köszönt be egy szép passzt követően (Vályi adta), 11-3 lett ezzel az eredmény. Ezt követően a portugál kapus szépen védett egy ötméterest, de Vályi ismét betalált, ezzel 12-3 lett 3,5 perccel a félidő előtt. Újabb gyors gól egy megúszás után, Hajdú közelről zúdította be, 13-3. Beindult a henger, a következő támadás után Garda vágta be a hálóba, 14-3, ami maradt is a nagy szünetre.
A harmadik negyed portugál góllal kezdődött, 14-4 lett ezzel, majd a következő magyar akcióból lett egy ötméteres, amelyet Tiba magabiztosan értékesített, 15-4. Majd jött egy magyar lövés, ami elsőre is úgy tűnt, hogy bent volt, de a játékvezetők azért VAR-oztak egy kört, így lett 16-4, majd utána Dömsödi is beköszönt, 17-4. De nem sokáig, Vályi lövésére nem volt ellenszer, 18-4 volt akkor, amikor még négy perc sem telt a negyedből. Közben próbálkoztak a hazaiak is, volt emberelőnyük is, de gólt, azt nem tudtak újabbat lőni. A következő magyar gólnál Aubélinek némi szerencséje is volt, a portugál kapus fejéről ment be a labda a hálóba, 19-4. Itt jött egy hazai ötméteres, amelyet Golopencza (Neszmély helyére jött be) szépen kitolt a kapufára, maradt a 19-4. Egészen Garda 6-5 elleni megúszás utáni góljáig, 20-4, amikor kevesebb, mint egy perc volt vissza a kis szünetig. Ez is elég volt Varrónak egy hatalmas centergólhoz, 21-4, ezzel lett vége ennek a nyolc percnek.
Nem kellett körmöt rágni az utolsó negyedben sem, Tiba bombája nyitotta a záró felvonást, 22-4, ezután Tiba ötméteresét védte a portugál cserekapus. Ami nem ment az ötösről, ment akcióból Szilágyi közeli góljával már 23-4 lett bő három percet követően, majd Vályi is megérkezett a szélről, 24-4. Sikertelen portugál emberelőny után úszott meg Hajdú, aki egy az egyben mehetett is kapura és módosította az állást 25-4-re. Rybanska óriási lövésével már 26-4 lett, három perccel a meccs vége előtt, majd Hajdú kapott egy szép, hosszú passzt, amit azonnal bevágott, 27-4. A mérkőzés utolsó gólját Varró lőtte, 28-4-re nyert így a magyar csapat.