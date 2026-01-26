Elképesztő technikai blamával kezdődött a mérkőzés, ugyanis a ráúszásnál a labdatartóból kiesett a játékszer, a mieink felé, így némi tanakodás után a játékvezetők úgy döntöttek, megismételtetik a ráúszást a két csapat között az Európa-bajnokságon. Ekkor már csak az volt a kérdés, hogy vajon le tudják-e húzni a tartót a víz alá, mert elsőre ez sem sikerült. Miután a technika ördöge megadta magát, mehetett a mérkőzés, amelyet nagyon jól kezdett a magyar női vízilabda-válogatott. Előbb Varró volt eredményes egy emberelőnyből, majd Keszthelyi lőtt akciógólt, mellettük pedig hátul Neszmélynek két komoly védése is volt, így négy perc után 2-0 volt ide az állás. Ezután a sokadik spanyol emberelőnyt már gólra váltották az olimpiai bajnokok, 2-1-re módosítva az eredményt az első negyed végéhez közeledve, amely végül 2-2-vel ért véget.

A női vízilabda-válogatott a spanyolok ellen kezdett

Fotó: Istvan Derencsenyi / MVLSZ

A második nyolc perc Prats góljával kezdődött, ezzel a spanyolok a meccsen először átvették a vezetést (3-2). Sőt, Gonzalez Lopez emberelőnyben lőtt találatával már 4-2 volt oda, amikor még két perc sem telt el a negyedből. Cseh Sándor szövetségi kapitány pedig a kimaradt magyar emberelőny után látta elérkezettnek az időt arra, hogy kikérje az első idejét, hogy rendezze a sorokat. Sajnos ezt követően megint kimaradt egy emberelőny nálunk, utána meg nagyjából egyből betalált Ruiz Barril, ezzel már 5-2 lett oda. Nagyon nem ment ennek a negyednek az első felében, de jókor jött Szilágyi óriási gólja, ami egy spanyol fejről pattant be, de a lényeg, a félidő előtt 5-3-ra zárkóztunk, sőt egy emberelőny után a születésnapos Dömsödi 5-4-re módosította az állást, ami nem is változott a szünetig.

A harmadik negyedet jól kezdte a csapat, kiegyenlített, de utána már nem esett több magyar gól a nyolc percben, míg a spanyolok lőttek kettőt, így 7-5-ös hátrányból folytatódhatott a mérkőzés az utolsó, negyedik negyedben. Ezt a záró etapot a magyar csapat kezdte jobban, előbb Szilágyi, majd Sümegi is eredményes volt, hamar 7-7 lett így az állás, miközben hátul Neszmély tette a dolgát, öt perccel a vége előtt már 13 védésnél járt a meccsen. Aztán kevesebb, mint három perccel a vége előtt Garda egy emberelőnyben óriási gólt lőtt középről, ismét mi vezettünk, 8-7. Garda aztán ismét megvillant emberelőnyben, 9-7-tel fordulhattak a csapatok az utolsó 1,5 percre.