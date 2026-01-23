A görögök elleni meccsen a magyar vízilabda-válogatott kiválóan használta ki az emberelőnyös lehetőségeit, kilenc fórból nyolcat értékesített, míg hátrányban a görögök 12 próbálkozásából hetet elhárított.

A férfi vízilabda-válogatott óriási győzelmet aratott a görög csapat ellen

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

„Nagyon sokat foglalkoztunk a felkészülés alatt a védekezéssel, nagyjából a trebinjei tornára tudtuk összerakni pontosan, ami sok energiát emésztett fel. Az emberelőnyöket pedig inkább a mérkőzéseken tudtuk gyakorolni, és idő kérdése volt, hogy optimálisan működjön” – nyilatkozta a mérkőzés után Varga Zsolt a vegyes zónában.

​A vízilabda-válogatott kapitánya bízott benne, hogy fáradtak lesznek a görögök

Varga Zsolt megjegyezte, a görögök ugyan kiválóan játszottak eddig a tornán, de bízott abban, hogy a viadal hetedik mérkőzésére a hatalmas testű játékosaik fáradtabbak lesznek.

Ha bírjuk a saját ritmusunkat, akkor ez elkerülhetetlen volt számukra. Persze kulcs volt ezenkívül, hogy hátul jöttek a bravúrok Vogel Somától. Elöl sikerült elérnünk, hogy Argiropulusz korán megkapta a két hibáját, ez is egy óriási meló volt”

– folytatta Varga Zsolt, aki rendkívül bizakodóan látja a pólóválogatott jövőjét.

Varga Zsolt csapata parádésan játszott a görögök ellen

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

„Nagyon fiatal, még mindig épülő a csapatunk.

Ezekben a fiúkban benne van az, hogy nagy dolgokat vigyenek véghez, amit már tavaly nyáron a világbajnokságon is bizonyítottak. Fontos, hogy az elvárások maradjanak normálisak velük szemben. Kezeljük helyén azt, hogy a jelenlegi vízilabdában hat-hét csapat bármikor nyerhet”

– fűzte hozzá az MTI kérdésére szövetségi kapitány.

A vasárnapi döntőben a házigazda, olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik a Varga-legénység.

A magyaroknak ez lesz történetük kilencedik Európa-bajnoki fináléjuk, és rekordjukat tovább javíthatva a 14. elsőségüket gyűjthetik be a kontinensviadalokon, melyeken 1989 óta rendeznek egyenes kieséses meccseket.