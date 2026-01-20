Vogel Somát nem csak a világ egyik legjobb kapusának, hanem a világ egyik legjobb büntetőhárítójának is tartják.

Vogel Soma volt a magyar válogatott hőse

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A ferencvárosi kapus fantasztikusan védett a spanyolok ellen, a rendes játékidőben és a végjátékban is két-két büntetőt hárított, így ő lett a magyar válogatott hőse.

​Vogel Soma a hibáját is javítani akarta

„A szívünket-lelkünket beletettük a meccsbe, mert nagyon mélyen voltunk a szerbek elleni meccs után. Sokat dolgoztunk azon, hogy erre a meccsre megfelelő lelkiállapotban és energiaszinttel érkezzünk meg. Szerintem ez érződött az elejétől fogva, egészen az utolsó ötméteresig. Szerintem ez nagy dolog és szeretnék gratulálni a csapatnak, mert óriási, amit bennhagytunk a medencében” – kezdte az értékelését Vogel Soma.

Vogel Soma az ötöspárbajban javítani akarta a korábbi hibáját

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A magyar válogatott 29 másodperccel a vége előtt még vezetett a mérkőzésen, a spanyolok azonban a dudaszó pillanatában egyenlíteni tudtak, mégpedig úgy, hogy Sergi Cabanas átejtette a labdát a ferencvárosi kapus fölött, akiben ez komoly nyomot hagyott.

Az ötméteres párbaj előtt sokat számít, ha egy kapus már a rendes játékidőben is tud ötöst fogni. A kapus ettől magabiztosabb lesz és a lövők is el tudnak bizonytalanodni. Én úgy álltam hozzá, hogy nincsen rés a kapuban, és ami jön, azt ki fogom védeni. Örülök is, mert az utolsó gólban azért érzem a részemet. Emiatt extrán motivált voltam”

– tette hozzá a magyar válogatott kapusa, aki bízik benne, hogy a csapat egy „szép és fényes” éremmel távozik majd a belgrádi Eb-ről.

Fekete Gergő a 2023-as világbajnokság döntőjében a görögök ellen hasonló helyzetben volt, akkor azonban ötméterese két kapufáról vágódott kifelé.

Nem nagyon beszéltem azóta erről, de az egy hatalmas mélypont volt nekem, amellett, hogy megnyertük, hiszen magamban csalódtam. Utána már a zágrábi Európa-bajnokságon volt egy próbatételem a szerbek ellen a négybe jutásért, ez pedig egy újabb vizsga volt a karrieremben, remélem, mindenből tudok tanulni”

– nyilatkozta az MTI-nek a Ferencváros játékosa.

Fekete Gergő sorsdöntő pillanatban értékesítette ötméteresét

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

„A szerb meccs után nagyon mélyen voltunk, és ebből tudtunk ma felállni. Külön szeretném megköszönni azoknak a társaimnak, akik Granadoson, Munarrizon és Sanahuján védekeztek ezen az estén. Leszedték őket a pályáról, ami létfontosságú volt ebben a csatában. És persze Vogel Somának, aki szenzációsan védett” – jegyezte meg Fekete.