Rajra kész Magyarország. Varga Zsolt szövetségi kapitány kihirdette a magyar férfi vízilabda-válogatott Európa-bajnoki keretét: a névsorban ott van Vogel Soma, valamint az Eb-újonc Batizi Benedek is. A világeseményt január 10-25. között Belgrádban rendezik.

A magyar szövetség honlapjának a beszámolója szerint tizenegy szingapúri vb-ezüstérmes szerepel az Eb-csapatban. Hozzájuk csatlakozik a tavaly nyári vb-t kihagyó Vogel Soma, két korábbi U20-as világbajnok, Tátrai Dávid és Varga Vince - ők már a zágrábi, Eb-4. fiatal csapatnak is a tagjai voltak 2024 januárjában -, illetve élete első Európa-bajnokságára utazhat a center, Batizi Benedek.

Vogel Soma a tavalyi vb-t kihagyta, most ott lesz az Eb-n Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség
Vogel Soma a tavalyi vb-t kihagyta, most ott lesz az Eb-n
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A tavalyi vb-második keretből hiányzik a kapus Mizsei Márton, a fél évvel a vb után a regenerálódásra koncentráló veterán Vámos Márton, a sérült Molnár Erik, illetve a mostani keretszűkítésnél kikerült Burián Gergely.

„Nehéz döntés volt a csapatkijelölés, talán az egyik legnehezebb, hiszen nagyon sok mindent figyelembe kellett vennem: a csapatstruktúrát, a taktikai elemeket a védekezési lehetőségeket” — mondta Varga Zsolt szövetségi kapitány. „Meghallgattam a stábot is, és nem csupán az edző kollégáimat, hiszen egészségi vonatkozásai is voltak a döntéshozatalnak, de végül abban maradtunk, hogy egyik játékosnál sincs olyan kockázat, ami miatt el kellene tekintenem a szerepeltetésétől.”

Ezüstéremmel hangoltak Vogel Somáék

Az együttes párizsi edzőtáborban, egy rotterdami, majd egy trebinjei felkészülési tornával hangolt a kontinensviadalra. A Varga-csapat a döntőben egy utolsó másodpercben kapott góllal 10-9-es vereséget szenvedett az olasz csapattól. Előtte, szombaton a görögöket, vasárnap pedig a franciákat verte a magyar csapat.

„A torna elérte a célját, nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, sokkal stabilabb védekezéssel, mint a felkészülés eddigi időszakában bármikor. Rengeteg tapasztalatot szereztünk, többnyire pozitívakat, hogy mi működik és mi az, amin még dolgoznunk kell. A döntő is szolgált egy sor tanulsággal, például meg kell tanulni, hogy még a rettentő zavaró, követhetetlen bíráskodás mellett is miképp kell továbbvinni a játékunkat és lezárni egy ilyen meccset, amelyen vezetünk” — értékelt Varga Zsolt szövetségi kapitány.

Kétszer hatcsapatos Eb-középdöntőt rendeznek

Az Eb-n szombaton a franciákkal, hétfőn a montenegróiakkal, két nappal később pedig a máltaiakkal játszik csoportmérkőzést a nemzeti csapat.

Szeged, 2025. december 17. Vigvári Vince (k) a Magyarország - Horvátország felkészülési vízilabda-mérkőzésen a szegedi Tiszavirág Sportuszodában 2025. december 17-én. A magyar vízilabda-válogatott 14-13-ra kikapott. MTI/Szigetváry Zsolt
Vigvári Vince is bekerült az Eb-keretbe
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az új rendszerben az első két találkozónak is komoly tétje van, ugyanis a négyesből három gárda lép tovább úgy, hogy viszi magával az egymás elleni eredményeket a kétszer hatcsapatos középdöntőbe, ahonnan az első kettő jut majd az elődöntőbe Belgrádban.

A magyarok kerete:
kapusok: Csoma Kristóf, Vogel Soma
mezőnyjátékosok: Angyal Dániel, Batizi Benedek, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Kovács Péter, Manhercz Krisztián, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor.

