A magyar szövetség honlapjának a beszámolója szerint tizenegy szingapúri vb-ezüstérmes szerepel az Eb-csapatban. Hozzájuk csatlakozik a tavaly nyári vb-t kihagyó Vogel Soma, két korábbi U20-as világbajnok, Tátrai Dávid és Varga Vince - ők már a zágrábi, Eb-4. fiatal csapatnak is a tagjai voltak 2024 januárjában -, illetve élete első Európa-bajnokságára utazhat a center, Batizi Benedek.

Vogel Soma a tavalyi vb-t kihagyta, most ott lesz az Eb-n

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A tavalyi vb-második keretből hiányzik a kapus Mizsei Márton, a fél évvel a vb után a regenerálódásra koncentráló veterán Vámos Márton, a sérült Molnár Erik, illetve a mostani keretszűkítésnél kikerült Burián Gergely.

„Nehéz döntés volt a csapatkijelölés, talán az egyik legnehezebb, hiszen nagyon sok mindent figyelembe kellett vennem: a csapatstruktúrát, a taktikai elemeket a védekezési lehetőségeket” — mondta Varga Zsolt szövetségi kapitány. „Meghallgattam a stábot is, és nem csupán az edző kollégáimat, hiszen egészségi vonatkozásai is voltak a döntéshozatalnak, de végül abban maradtunk, hogy egyik játékosnál sincs olyan kockázat, ami miatt el kellene tekintenem a szerepeltetésétől.”

Ezüstéremmel hangoltak Vogel Somáék

Az együttes párizsi edzőtáborban, egy rotterdami, majd egy trebinjei felkészülési tornával hangolt a kontinensviadalra. A Varga-csapat a döntőben egy utolsó másodpercben kapott góllal 10-9-es vereséget szenvedett az olasz csapattól. Előtte, szombaton a görögöket, vasárnap pedig a franciákat verte a magyar csapat.

„A torna elérte a célját, nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, sokkal stabilabb védekezéssel, mint a felkészülés eddigi időszakában bármikor. Rengeteg tapasztalatot szereztünk, többnyire pozitívakat, hogy mi működik és mi az, amin még dolgoznunk kell. A döntő is szolgált egy sor tanulsággal, például meg kell tanulni, hogy még a rettentő zavaró, követhetetlen bíráskodás mellett is miképp kell továbbvinni a játékunkat és lezárni egy ilyen meccset, amelyen vezetünk” — értékelt Varga Zsolt szövetségi kapitány.

Kétszer hatcsapatos Eb-középdöntőt rendeznek

Az Eb-n szombaton a franciákkal, hétfőn a montenegróiakkal, két nappal később pedig a máltaiakkal játszik csoportmérkőzést a nemzeti csapat.