Zalánki Gergő legutóbb – remélhetőleg nem utoljára –, a 2024-es párizsi olimpián szerepelt a magyar férfi-vízilabdaválogatottban.

Zalánki Gergő szeretne visszatárni a magyar válogatottba

Fotó: DANILO VIGO / NurPhoto

Mi lesz Zalánki Gergővel?

Az Olimpiakosz Pireusz balkezes világklasszisa 2025-ben maga kérte, hogy

ne kelljen a nemzeti csapat rendelkezésére állnia. Idén azonban Varga Zsolt szövetségi kapitány nem válogatta be még a bő keretbe sem a világ- és Európa-bajnok játékost, aki készen állt volna a visszatérésre.

Korábban Zalánki Gergő esetleges visszatérésére a Magyar Nemzetnek Varga Zsolt, a magyar férfi-vízilabdaválogatott szövetségi kapitánya. Közben Varga Zsolt szerint februárban leülnek majd beszélgetni, ezek szerint ez nem jutott el a játékoshoz.

Most Zalánki Gergő az Instagramon tette közzé bejegyzését. Ezt most szó szerint idézzük:

„Az utóbbi időben sok kérdést kaptam azzal kapcsolatban, mi történt, miért nem vagyok a magyar válogatott tagja. Mivel a helyzet számomra sem volt egyértelmű, nem szerettem volna beszélni róla. Hosszas mérlegelés után azért döntöttem úgy, hogy most megszólalok, mert fontosnak tartom, hogy elmondhassam az én nézőpontomat.

2023 nyarán, a Los Angeles-i Világkupát megelőzően – a válogatottal dolgozó sportpszichológus javaslatára – felmerült, hogy az olimpia után egy nyarat feltöltődés céljából a családommal töltsek. Ezt a döntést nem egyedül hoztam meg, a szövetség is támogatott. A vízilabdában ez egy elfogadott gyakorlat, így a döntés látszólag nem volt kockázatos.

A 2024-es év számomra rendkívüli pszichés terheléssel járt: klubom, a Pro Recco csődbe ment, és teljes bizonytalanságban készültem az olimpiára. Ebben a helyzetben a korábban egyeztetett pihenő már nem kényelmi döntés volt, hanem a lelki stabilitásom megőrzését segítette elő.

Meggyőződésem, hogy hosszú távon ez a válogatott érdekeit is szolgálta, hiszen a megfelelő teljesítményhez – különösen ezen a szinten – elengedhetetlen a szellemi rekreáció.

A pihenő megkezdésével egy időben a kommunikáció hangneme megváltozott, majd idővel teljesen megszűnt. A bő keret összetartásaira sem kaptam meghívót, illetve lehetőséget arra, hogy bizonyítsak. Szakmai indoklás nélkül maradtam ki az Európa-bajnokságról is. Többször próbáltam választ kapni arra, mi a konkrét oka ennek a kialakult helyzetnek, mit tehetek azért, hogy ez megoldódjon.

Különösen nehéz volt megélni, hogy utólag vitatott lett a korábban mindenki által elfogadott döntés, miszerint