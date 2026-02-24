Vasárnap az amerikai jégkorong-válogatott 46 év után olimpiai aranyérmet nyert, miután drámai hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a kanadai csapatot a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornájának fináléjában.

Az amerikai válogatott nyerte az olimpia férfi jégkorongtornájának álomdöntőjét

Fotó: FEDERICO MANONI / NurPhoto

Az amerikai kapus halmozta a bravúrokat és még egy csodavédést is bemutatott

A döntő hőse az NHL-ben szereplő New Jersey Devils centere, Jack Hughes volt, aki 1 perc 41 másodperccel a vége előtt döntötte el a meccset.

A meccs hőse nemcsak a győztes gólt szerző Jack Hughes volt, hanem az amerikaiak kapusa, Connor Hellebuyck, aki elképesztő sorozatot produkálva 41 lövést védett ki a döntőben, és ezzel végig életben tartotta csapata esélyét a győzelemre.

Az NHL-ben szereplő Winnipeg Jets kapusa az egyik legemlékezetesebb hárítását a második harmad végén mutatta be: Devon Toews közeli lövésénél Hellebuyck gyakorlatilag a botjával állította meg a kapujára tartó korongot.

An incredible photo of Connor Hellebuyck's save



📸: @tiltoncreative pic.twitter.com/V7tpqAFa1N — The Sporting News (@sportingnews) February 22, 2026

A szakértők és az egykori játékosok is azon a véleményen voltak, hogy ez volt az a pillanat, ami nélkül nem lett volna meg az aranyérem az Egyesült Államoknak. Hellebuyck a legfontosabb pillanatokban is higgadt maradt és igazi vezére lett a 46 év után csúcsra ért amerikai csapatnak, így nem véletlen, a torna legjobb kapusának is megválasztották.

Hellebuyck a bravúrsorozata után óriási lépszerűségre tett a szurkolók körében, így sokan kíváncsiak voltak miért egy hatalmas sügér látható a sisakjának egyik oldalán. Az ok rendkívül egyszer: a 32 éves hálóőr a michigani Commerce Townshipből származik, és gyerekkora kora szeret horgászni.

„A nagyapám mindig északra vitt minket, és amikor azt mondom, hogy északra, akkor Michigan középső és attól északabbra fekvő részeire gondolok. Ültünk egy csónakban, és gilisztákkal horgásztunk. Ekkor ismerkedtem meg a horgászattal” – mondta az újonsült olimpiai bajnok Hellebuyck.