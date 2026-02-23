Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy pácban van Zelenszkij, ebből hogy mászik ki, azt még ő se tudja

Olvasta?

Itt az újabb tiszás politikus, aki milliókat keres a háborún

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok 1980 után ismét felért a csúcsra, miután a milánói téli olimpia férfi jégkorongtorna döntőjében hosszabbítás után legyőzte Kanadát. A Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) igazgatója, Kash Patel azonban kénytelen volt a közösségi médiában magyarázkodni, miután a kritikák kereszttüzébe került, amiért együtt ünnepelt az amerikai válogatottal az öltözőben.

Vasárnap az amerikai jégkorong-válogatott 46 év után olimpiai aranyérmet nyert, miután drámai hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a kanadai csapatot a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornájának fináléjában. 

Az amerikai válogatott nyerte az olimpia férfi jégkorongtornájának álomdöntőjét
Az amerikai válogatott nyerte az olimpia férfi jégkorongtornájának álomdöntőjét
Fotó: FEDERICO MANONI / NurPhoto

A döntő hőse az NHL-ben szereplő New Jersey Devils centere, Jack Hughes volt, aki 1 perc 41 másodperccel a vége előtt döntötte el a meccset. Bár a torna legértékesebb játékosának (MVP) a kanadai Connor McDavidet választották, az amerikai csapatból Connor Hellebuyck lett a legjobb kapus, míg honfitársa, Quinn Hughes a legjobb védő. 

A mérkőzés után Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán gratulált az újdonsült olimpiai bajnok csapatnak, amelynek tagjait később telefonon is felhívta. 

Az FBI igazgatójának magyarázkodnia kellett 46 éve nem látott amerikai győzelem után

Az FBI igazgatója, Kash Patel ennél is tovább ment, ő ugyanis a helyszínen tekintette meg a mérkőzést, ami után együtt ünnepelt az öltözőben a játékosokkal. A felvételeken látható amint az amerikai védelmi minisztérium korábbi kabinetfőnöke USA-feliratos felsőben vadul ugrál a játékosok körében, miközben egy üveg sört tart a kezében.

„Csapat, áldozathozás, mentalitás – ezek kellenek ahhoz, hogy valaki a világ legjobbja legyen. Ezek a játékosok is csak emberek, de az amerikai csapat olimpiai bajnokai legendák közé emelkedtek. Köszönjük, hogy a földkerekség legnagyszerűbb országát képviselitek a valaha volt legnagyszerűbb sportágban” – írta Patel a közösségi oldalán, ám nem sokkal később magyarázkodnia kellett a bejegyzése miatt.

Sokaknak ugyanis nem tetszett, hogy az FBI első embere a vasárnap zárult olimpián lazított, miközben a titkosszolgálat ügynökei vasárnap hajnalban lelőttek egy húszas éveiben járó férfit, aki megkísérelt behatolni Donald Trump floridai rezidenciájára, a Mar-a-Lagóba.

„A rendkívül aggódó kommentelőknek üzenem: igen, szeretem Amerikát, és meghatódtam, amikor a barátaim, az amerikai válogatott friss olimpiai bajnokai meghívtak az öltözőbe, hogy együtt ünnepeljük meg ezt a történelmi pillanatot” – reagált a kritikákra Patel.

Az Egyesült Államok Norvégia mögött a második helyen végzett a téli olimpia összesített éremtáblázatán.

  • Kapcsolódó cikkek:
Lindsey Vonn a kórházi ágyáról üzent a gyűlölködőknek
Elképesztő luxusban érkezett, ugyanúgy távozott: Jake Paul bombázó barátnője újra felrobbantotta a netet – képek
Szexmaratont ígért a pornósztár az olimpikonnak, ez lett a vége
Ez az olimpia már messze nem csak a sportról szólt – ezért fogunk emlékezni rá
A láng kialudt, a tűzijáték elmaradt: véget ért a 2026-os téli olimpia
Egy foga bánta, de hőssé vált az amerikai hokis a téli olimpián

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!