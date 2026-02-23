Vasárnap az amerikai jégkorong-válogatott 46 év után olimpiai aranyérmet nyert, miután drámai hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a kanadai csapatot a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornájának fináléjában.

Az amerikai válogatott nyerte az olimpia férfi jégkorongtornájának álomdöntőjét

Fotó: FEDERICO MANONI / NurPhoto

A döntő hőse az NHL-ben szereplő New Jersey Devils centere, Jack Hughes volt, aki 1 perc 41 másodperccel a vége előtt döntötte el a meccset. Bár a torna legértékesebb játékosának (MVP) a kanadai Connor McDavidet választották, az amerikai csapatból Connor Hellebuyck lett a legjobb kapus, míg honfitársa, Quinn Hughes a legjobb védő.

A mérkőzés után Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán gratulált az újdonsült olimpiai bajnok csapatnak, amelynek tagjait később telefonon is felhívta.

Az FBI igazgatójának magyarázkodnia kellett 46 éve nem látott amerikai győzelem után

Az FBI igazgatója, Kash Patel ennél is tovább ment, ő ugyanis a helyszínen tekintette meg a mérkőzést, ami után együtt ünnepelt az öltözőben a játékosokkal. A felvételeken látható amint az amerikai védelmi minisztérium korábbi kabinetfőnöke USA-feliratos felsőben vadul ugrál a játékosok körében, miközben egy üveg sört tart a kezében.

A source sent me this video of FBI Director Kash Patel partying with the US Men's Olympic Hockey team. pic.twitter.com/egjmdhOAF6 — William Turton (@WilliamTurton) February 22, 2026

„Csapat, áldozathozás, mentalitás – ezek kellenek ahhoz, hogy valaki a világ legjobbja legyen. Ezek a játékosok is csak emberek, de az amerikai csapat olimpiai bajnokai legendák közé emelkedtek. Köszönjük, hogy a földkerekség legnagyszerűbb országát képviselitek a valaha volt legnagyszerűbb sportágban” – írta Patel a közösségi oldalán, ám nem sokkal később magyarázkodnia kellett a bejegyzése miatt.

Unity, Sacrifice, Attitude- what it takes to be the best in the world. These men live and breathe it. Now Team USA are gold medal champions, legends standing on the shoulders of giants. Thank you for representing the greatest country on earth, in the greatest game ever created.… pic.twitter.com/hBG987pxM2 — Kash Patel (@Kash_Patel) February 22, 2026

Sokaknak ugyanis nem tetszett, hogy az FBI első embere a vasárnap zárult olimpián lazított, miközben a titkosszolgálat ügynökei vasárnap hajnalban lelőttek egy húszas éveiben járó férfit, aki megkísérelt behatolni Donald Trump floridai rezidenciájára, a Mar-a-Lagóba.

„A rendkívül aggódó kommentelőknek üzenem: igen, szeretem Amerikát, és meghatódtam, amikor a barátaim, az amerikai válogatott friss olimpiai bajnokai meghívtak az öltözőbe, hogy együtt ünnepeljük meg ezt a történelmi pillanatot” – reagált a kritikákra Patel.