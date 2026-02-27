Live
Rendkívüli

Az atomhatalom bejelentette: nyílt háborút indítanak, most nagy a baj

Fontos

Tüzet nyitottak a svédek az oroszokra, kitört a pánik

Meglepő bejelentés. Az idény végén befejezi pályafutását Anna Lagerquist, a női kézilabda NB I-ben és a Bajnokok Ligájában egyaránt címvédő Győri Audi ETO KC csapatkapitánya.

A Győri Audi ETO KC pénteken a honlapján felidézte, hogy a 32 éves svéd beálló, Anna Lagerquist 2024 őszén érkezett a csapathoz, „rehabilitációját követően pedig stabilitást és karaktert adott az ETO hátsó alakzatának". 

Az idény végén visszavonul a Győr női kézilabdacsapatának kapitánya, Anna Lagerquist
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Visszavonul a Győr sztárja, Anna Lagerquist

Hozzátették: játékintelligenciája, küzdőszelleme és profizmusa nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is érezhető volt, példát mutatva fiatalabb társainak.

Úgy döntöttem, hogy az idény végén visszavonulok, így ez lesz az utolsó évadom kézilabdázóként és ETO-mezben. Nem volt könnyű döntés, mert nagyon élvezem, hogy itt lehetek, és ezt a klubot képviselhetem. Ugyanakkor kíváncsian várom az életem következő fejezetét, ezért úgy érzem, most jött el számomra a megfelelő pillanat"

 - nyilatkozta.

Lagerquist a 2021-es tokiói olimpián, illetve a 2023-as, számára részben hazai rendezésű világbajnokságon 

negyedik lett a svéd válogatottal, az ETO-val pedig eddig egy bajnoki címnek és egy BL-győzelemnek volt részese.

Lagerquistet a tavalyi vb alatt kisebb lábsérülése miatt csak az utolsó csoportmérkőzés előtt tudták becserélni a svéd keretbe, ám újfent megsérült, így idő előtt véget ért számára a torna.

