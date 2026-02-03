A felvételen látható a baki, ahogy Nishida Júdzsi szervája elrepül a háló fölött, majd pont a pálya szélén ülő hivatalos személybe csapódik.

Egy bakinak köszönhetően lett világhírű Nishida Júdzsi

Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

Nishida Júdzsi bakija és bocsánatkérése bejárta a világhálót

A röplabdázó azonnal reagált, ám európai szemmel igencsak megdöbbentő módon:

fejjel előre vetette magát a padlóra, és nagy sebességgel csúszott végig a pályán, hogy eljusson a bírónőhöz. Ezután térdre ereszkedett, és többször is mélyen meghajolt előtte – klasszikus japán bocsánatkérési formát, az úgynevezett dogezát gyakorolva.

After accidentally hitting someone with the ball, Japanese volleyball player Yuji Nishida apologized with a sliding dogeza.

A dogeza a japán kultúrában a legmélyebb tisztelet vagy megbánás jele: ilyenkor az illető térdre esik, majd homlokát a földre hajtja. Ezt a gesztust csak kivételes alkalmakkor használják, amikor valaki őszintén meg akarja mutatni bűntudatát vagy tiszteletét.

A bírónő, bár meglepődött, jókedvűen fogadta az esetet: nevetve hajolt meg vissza a játékos felé, a közönség pedig tapsviharral jutalmazta a jelenetet. A humoros, mégis megható pillanat gyorsan elterjedt az interneten, és több millióan osztották meg a videót.

A kommentelők dicsérték Nisidát a sportszerű és őszinte reakciójáért: sokan úgy fogalmaztak, hogy

a csúszása hangosabban beszélt, mint ezer szó”

. Mások tréfásan hozzátették, hogy „ilyen bocsánatkérést még a padló is megérzett”.

Az eset a japán SV League all-star rendezvényén történt Kóbéban, ahol Nisida – az Osaka Bluteon csapatkapitánya – remek formában játszott: nemcsak csapata győzött 3–0-ra, hanem ő maga lett a mérkőzés legértékesebb játékosa (MVP) is.