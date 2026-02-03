Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj Németországban, Merzéknek lépniük kellett!

Ezt látnia kell!

Sakk-matt a rákos sejteknek: kombinált gyógyszeres kezeléssel megállítható a legrettegettebb rák

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szó szerint felrobbantotta az internetet egy videó. Egy japán röplabdázó különleges pillanata járta be a világhálót, miután a pályán látványos és rendkívül tiszteletteljes módon kért bocsánatot egy véletlen baki miatt. A 26 éves játékos, Nishida Júdzsi (angolul Yuji Nishida) egy félidei szervaverseny során véletlenül eltalált egy női bírót a labdával – a közönség pedig döbbenten nézte, mi történt ezután.

A felvételen látható a baki, ahogy Nishida Júdzsi szervája elrepül a háló fölött, majd pont a pálya szélén ülő hivatalos személybe csapódik.

Egy bakinak köszönhetően lett világhírű Nishida Júdzsi
Egy bakinak köszönhetően lett világhírű Nishida Júdzsi 
Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

Nishida Júdzsi bakija és bocsánatkérése bejárta a világhálót

A röplabdázó azonnal reagált, ám európai szemmel igencsak megdöbbentő módon: 

fejjel előre vetette magát a padlóra, és nagy sebességgel csúszott végig a pályán, hogy eljusson a bírónőhöz. Ezután térdre ereszkedett, és többször is mélyen meghajolt előtte – klasszikus japán bocsánatkérési formát, az úgynevezett dogezát gyakorolva.

A dogeza a japán kultúrában a legmélyebb tisztelet vagy megbánás jele: ilyenkor az illető térdre esik, majd homlokát a földre hajtja. Ezt a gesztust csak kivételes alkalmakkor használják, amikor valaki őszintén meg akarja mutatni bűntudatát vagy tiszteletét.

A bírónő, bár meglepődött, jókedvűen fogadta az esetet: nevetve hajolt meg vissza a játékos felé, a közönség pedig tapsviharral jutalmazta a jelenetet. A humoros, mégis megható pillanat gyorsan elterjedt az interneten, és több millióan osztották meg a videót.

A kommentelők dicsérték Nisidát a sportszerű és őszinte reakciójáért: sokan úgy fogalmaztak, hogy 

a csúszása hangosabban beszélt, mint ezer szó”

. Mások tréfásan hozzátették, hogy „ilyen bocsánatkérést még a padló is megérzett”.

Az eset a japán SV League all-star rendezvényén történt Kóbéban, ahol Nisida – az Osaka Bluteon csapatkapitánya – remek formában játszott: nemcsak csapata győzött 3–0-ra, hanem ő maga lett a mérkőzés legértékesebb játékosa (MVP) is.

Tíz meccslabda után tett csodát a magyar válogatott játékos csapata
„A világ legszexisebb röplabdázója” – a csodaszép magyar sportolónő mindenkit lenyűgöz

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!