Az MKSZ keddi sajtóeseményén a válogatott csapatvezetője felidézte, hogy múlt szerdán, az Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó játéknapján csalódott volt, mert Chema Rodríguez együttese a tizedik helyen végzett, így nem érte el a célkitűzést, a legjobb nyolc közé kerülést.

Chema Rodríguez vezetésével a 10. helyen zárt a magyar válogatott a kézilabda Eb-n

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Nagy László a pozitívumokra fókuszál

A magyarok a kristianstadi csoportkörben

Lengyelországot 29-21-re, Olaszországot 32-26-ra legyőzték,

majd 24-23-ra kikaptak Izlandtól.

A malmői középdöntőben Svájccal 29-29-es, a társházigazda Svédországgal 32-32-es döntetlent játszottak,

Szlovéniától 35-32-es, végül Horvátországtól 27-25-ös vereséget szenvedtek.

A korábbi világklasszis jobbátlövő kedden elmondta, egyrészt érdemes végignézni, milyen csapatok végeztek közvetlenül a magyar előtt, illetve mögött, hiszen a 6-12. hely között nagyon együtt van az európai mezőny, másrészt a játékosok hozzáállásáról és teljesítményéről már inkább pozitívumok és jó dolgok jutnak eszébe.

„Már az elmúlt világversenyekre sem volt jellemző, hogy elfáradtunk, és fizikálisan gyengébbek voltunk, mint az elitmezőny tagjai.

A vereségek okát most sem abban keresem, hogy fizikálisan vagy mentálisan gyengébbek lennénk, mint azok, akik előttünk végeztek. Ez mindenképpen előrelépés”

– szögezte le Nagy László.

Nagy László szerint előre lépett a férfi kézilabda-válogatott

Fotó: UWE ANSPACH / DPA

Chema Rodríguez felé továbbra is él a bizalom

Nagy kifejtette: ha az utolsó 10-15 percben előforduló hibák számát csökkenteni tudják, akkor az egy-kétgólos vereségek átbillenhetnek egy-kétgólos győzelmekké. Hozzáfűzte: bár komoly csapatok ellen is ötven percig vezettek, ebben is lehet még előrelépni, hiszen minden mérkőzés hatvan percig tart.

„Vannak hibáink, de ezek kezelhetőek. Szerintem nem kell aggódni amiatt, hogy a következő egy-két évben kiket találunk a tapasztalt játékosok helyére.

A csapategység is arra ad okot, hogy ezen az úton menjünk tovább, tehát az irány jó, a bizalom pedig továbbra is él Chema Rodríguez felé”

– idézte az MTI Nagy szavait.

A magyar csapat nem érte el a kitűzött célt, de büszke lehet a kézilabda-Eb-n mutatott teljesítményére

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A magyar válogatott második sorától jobb teljesítmény kell

A játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett kézilegenda úgy vélekedett: a válogatottnak van egy stabil és erős első sora, ám amikor a második sor került pályára, a teljesítmény egy kicsit visszaesett, nem egy és nem két meccsen.

Mindenképpen jó lenne, ha ezek a játékosok egy kicsivel többet hozzá tudnának tenni.

Ez a szakmai stábnak is nagyobb merítési lehetőséget biztosítana egy ilyen sorozatterhelés időszakában” – magyarázta.