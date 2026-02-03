Az MKSZ keddi sajtóeseményén a válogatott csapatvezetője felidézte, hogy múlt szerdán, az Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó játéknapján csalódott volt, mert Chema Rodríguez együttese a tizedik helyen végzett, így nem érte el a célkitűzést, a legjobb nyolc közé kerülést.
Nagy László a pozitívumokra fókuszál
A magyarok a kristianstadi csoportkörben
- Lengyelországot 29-21-re, Olaszországot 32-26-ra legyőzték,
- majd 24-23-ra kikaptak Izlandtól.
- A malmői középdöntőben Svájccal 29-29-es, a társházigazda Svédországgal 32-32-es döntetlent játszottak,
- Szlovéniától 35-32-es, végül Horvátországtól 27-25-ös vereséget szenvedtek.
A korábbi világklasszis jobbátlövő kedden elmondta, egyrészt érdemes végignézni, milyen csapatok végeztek közvetlenül a magyar előtt, illetve mögött, hiszen a 6-12. hely között nagyon együtt van az európai mezőny, másrészt a játékosok hozzáállásáról és teljesítményéről már inkább pozitívumok és jó dolgok jutnak eszébe.
„Már az elmúlt világversenyekre sem volt jellemző, hogy elfáradtunk, és fizikálisan gyengébbek voltunk, mint az elitmezőny tagjai.
A vereségek okát most sem abban keresem, hogy fizikálisan vagy mentálisan gyengébbek lennénk, mint azok, akik előttünk végeztek. Ez mindenképpen előrelépés”
– szögezte le Nagy László.
Chema Rodríguez felé továbbra is él a bizalom
Nagy kifejtette: ha az utolsó 10-15 percben előforduló hibák számát csökkenteni tudják, akkor az egy-kétgólos vereségek átbillenhetnek egy-kétgólos győzelmekké. Hozzáfűzte: bár komoly csapatok ellen is ötven percig vezettek, ebben is lehet még előrelépni, hiszen minden mérkőzés hatvan percig tart.
„Vannak hibáink, de ezek kezelhetőek. Szerintem nem kell aggódni amiatt, hogy a következő egy-két évben kiket találunk a tapasztalt játékosok helyére.
A csapategység is arra ad okot, hogy ezen az úton menjünk tovább, tehát az irány jó, a bizalom pedig továbbra is él Chema Rodríguez felé”
– idézte az MTI Nagy szavait.
A magyar válogatott második sorától jobb teljesítmény kell
A játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett kézilegenda úgy vélekedett: a válogatottnak van egy stabil és erős első sora, ám amikor a második sor került pályára, a teljesítmény egy kicsit visszaesett, nem egy és nem két meccsen.
Mindenképpen jó lenne, ha ezek a játékosok egy kicsivel többet hozzá tudnának tenni.
Ez a szakmai stábnak is nagyobb merítési lehetőséget biztosítana egy ilyen sorozatterhelés időszakában” – magyarázta.
Hozzátette: ehhez arra lenne szükség, hogy hasonlóan komoly tétmérkőzéseket játsszanak a klubcsapataikban is.
„Ameddig ilyen összetartóerő van a válogatottban a pályán és a pályán kívül egyaránt, addig nagy problémát nem érzek” – zárta értkelését Nagy László.
