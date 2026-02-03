Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nagy bejelentést tett – ezt a napot jegyezze fel!

Ezt látnia kell!

Ez nem vicc! Háború kezdődhet két ország között – mutatjuk!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy László, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnökségi tagja kijelentette: továbbra is él a bizalom a férfiválogatott szövetségi kapitánya felé. A döntés értelmében Chema Rodríguez az Európa-bajnokság után folytathatja a munkát a nemzeti csapat élén .

Az MKSZ keddi sajtóeseményén a válogatott csapatvezetője felidézte, hogy múlt szerdán, az Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó játéknapján csalódott volt, mert Chema Rodríguez együttese a tizedik helyen végzett, így nem érte el a célkitűzést, a legjobb nyolc közé kerülést.

Chema Rodríguez vezetésével a 10. helyen zárt a magyar válogatott a kézilabda-Eb-n
Chema Rodríguez vezetésével a 10. helyen zárt a magyar válogatott a kézilabda Eb-n
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Nagy László a pozitívumokra fókuszál

A magyarok a kristianstadi csoportkörben

  • Lengyelországot 29-21-re, Olaszországot 32-26-ra legyőzték,
  • majd 24-23-ra kikaptak Izlandtól.
  • A malmői középdöntőben Svájccal 29-29-es, a társházigazda Svédországgal 32-32-es döntetlent játszottak,
  • Szlovéniától 35-32-es, végül Horvátországtól 27-25-ös vereséget szenvedtek.

A korábbi világklasszis jobbátlövő kedden elmondta, egyrészt érdemes végignézni, milyen csapatok végeztek közvetlenül a magyar előtt, illetve mögött, hiszen a 6-12. hely között nagyon együtt van az európai mezőny, másrészt a játékosok hozzáállásáról és teljesítményéről már inkább pozitívumok és jó dolgok jutnak eszébe.

„Már az elmúlt világversenyekre sem volt jellemző, hogy elfáradtunk, és fizikálisan gyengébbek voltunk, mint az elitmezőny tagjai. 

A vereségek okát most sem abban keresem, hogy fizikálisan vagy mentálisan gyengébbek lennénk, mint azok, akik előttünk végeztek. Ez mindenképpen előrelépés” 

– szögezte le Nagy László.

21 November 2018, Baden-Wuerttemberg, Mannheim: Handball: Champions League, Rhein-Neckar Löwen - Telekom Veszprem, Group phase, Group A, 9th matchday. Veszprems Laszlo Nagy cheers over a gate. Photo: Uwe Anspach/dpa (Photo by UWE ANSPACH / dpa Picture-Alliance via AFP)
Nagy László szerint előre lépett a férfi kézilabda-válogatott
Fotó: UWE ANSPACH / DPA

Chema Rodríguez felé továbbra is él a bizalom

Nagy kifejtette: ha az utolsó 10-15 percben előforduló hibák számát csökkenteni tudják, akkor az egy-kétgólos vereségek átbillenhetnek egy-kétgólos győzelmekké. Hozzáfűzte: bár komoly csapatok ellen is ötven percig vezettek, ebben is lehet még előrelépni, hiszen minden mérkőzés hatvan percig tart.

„Vannak hibáink, de ezek kezelhetőek. Szerintem nem kell aggódni amiatt, hogy a következő egy-két évben kiket találunk a tapasztalt játékosok helyére. 

A csapategység is arra ad okot, hogy ezen az úton menjünk tovább, tehát az irány jó, a bizalom pedig továbbra is él Chema Rodríguez felé” 

– idézte az MTI Nagy szavait.

Malmö, 2026. január 28. A magyar csapat tagjai a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzés után a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án. A magyar válogatott 27-25-re kikapott. MTI/Hegedüs Róbert
A magyar csapat nem érte el a kitűzött célt, de büszke lehet a kézilabda-Eb-n mutatott teljesítményére
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A magyar válogatott második sorától jobb teljesítmény kell

A játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett kézilegenda úgy vélekedett: a válogatottnak van egy stabil és erős első sora, ám amikor a második sor került pályára, a teljesítmény egy kicsit visszaesett, nem egy és nem két meccsen.

Mindenképpen jó lenne, ha ezek a játékosok egy kicsivel többet hozzá tudnának tenni. 

Ez a szakmai stábnak is nagyobb merítési lehetőséget biztosítana egy ilyen sorozatterhelés időszakában” – magyarázta.

Hozzátette: ehhez arra lenne szükség, hogy hasonlóan komoly tétmérkőzéseket játsszanak a klubcsapataikban is.

„Ameddig ilyen összetartóerő van a válogatottban a pályán és a pályán kívül egyaránt, addig nagy problémát nem érzek” – zárta értkelését Nagy László.

Kapcsolódó cikkek

A szerbek a pokollal azonosítják Magyarországot, miközben Imre Bence óriási elismerést kapott
A magyarok ellen csaltak, nem bíráskodnak többet a kézi-Eb-n
Parádézott, majd összeomlott a magyar kézilabda-válogatott a horvátok ellen — videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!