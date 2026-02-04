A mérkőzést közvetítő M4 Sport által közzétett videóban Cseh Sándor így rázta fel a magyar játékosokat az időkérésnél: „Hülyeségeket csinálunk egymás után hátrányban. Nem érdekel, hogy vezetnek! Nem teheted meg, hogy elkezdesz hisztizni, és akkor nem védekezel! Tök mindegy, ha nem kapunk egy kiállítást se: akkor is visszaérünk, akkor is megpróbálod megnyerni a meccset. Fegyelmezett maradsz, lőjünk akciógólokat, érjünk vissza! Ne menjél – lesz@rom, hogy mit mond –, zónába játszunk. Akkor is mindenképpen csinálod, amit kell. Jó? Menjél be!” – mondta elképesztő vehemenciával a medence partján a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

Az időkérés varázsa: Cseh Sándor szavaira is szükség volt a végső sikerhez

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Cseh Sándor csapata csütörtökön döntőzhet

A mieink 8-6-ra vezettek a záró negyedben, innen egyenlíteni tudtak a görögök, majd következtek az ötméteresek.

Az első kimaradt, a többi bement magyar oldalon, a harmadik kör után pedig Golopencza Szonja állt kapuba a mérkőzésen ismét remeklő Neszmély Boglárkát váltva, és két görög kísérletet is hárított. A magyarok végül 12-11-re így megnyerték a párharcot.

A magyar csapat a csütörtöki döntőben a címvédő holland válogatottal csap majd össze.