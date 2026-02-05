A csütörtök esti Eb-döntő rengeteg fordulatot tartogatott, jól kezdtek a magyarok, de aztán a Madeirára címvédőként érkező hollandoknál volt az előny. Cseh Sándor együttese óriásit küzdve visszakapaszkodott, az alap játékidő 10-10-zel zárult. Végül az ötöspárbaj döntött, ebben Hollandia bizonyult pontosabbnak.
Cseh Sándor már nem hajlandó elszomorodni semmin
A magyar válogatott szövetségi kapitánya a könnyeivel küzdve nyilatkozott az M4 Sportnak a drámai büntetőpárbajjal véget ért finálét követően.
„Nyilván fáj, természetesen. Két dolog miatt lehetek picit bosszús, de ez két minimális bosszúság volt, ami kellett volna a győzelemhez.
Nem hiszem, hogy ennél többet tudott volna adni a csapat, a szívét-lelkét kiadta a válogatott.
Hét olyan játékosunk van, akiknél a szinten tartás a cél, nyolc játékosnak pedig folyamatosan fejlődnie kell” – tekintett már a jövőbe is Cseh Sándor.
Az ember miért legyen szomorú, ha boldog is lehet. Már kiventiláltam magam, már nem érdekel, minden nap picivel jobbak vagyunk és leszünk.
Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült a győzelem, de egy ilyen mérkőzés után nem is lehet mit mondani. Annyit kaptam már ettől a sporttól, nem vagyok hajlandó elszomorodni semmin” – tette hozzá a női pólóválogatott szövetségi kapitánya.
A magyar női vízilabda-válogatott egymás után harmadszor játszott döntőt nagy tornán: tavaly áprilisban a világkupa szuperdöntőjének utolsó mérkőzésén, majd júliusban a világbajnokság fináléjában kikapott a görögöktől, most pedig nagyon szoros csatában ismét alulmaradt. Szűk két héttel ezelőtt a férfi válogatott lett ezüstérmes a belgrádi Eb-n.
