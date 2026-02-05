Live
Rendkívüli

Trump rendkívüli üzenetet tett közzé – Orbán Viktorról van szó!

Háború

Lavrov lerántotta a leplet Ukrajnáról: egy titkos telefonhívás után dőlt el az ország sorsa

A magyar női vízilabda-válogatott ezüstéremmel zárta a funchali Európa-bajnokságot, miután a csütörtöki döntőben ötméteresekkel 15-13-ra kapott ki a holland együttestől. Cseh Sándor szövetségi kapitány csalódott volt a finálé után, de büszke a lányokra, és már nem hajlandó szomorkodni.

A csütörtök esti Eb-döntő rengeteg fordulatot tartogatott, jól kezdtek a magyarok, de aztán a Madeirára címvédőként érkező hollandoknál volt az előny. Cseh Sándor együttese óriásit küzdve visszakapaszkodott, az alap játékidő 10-10-zel zárult. Végül az ötöspárbaj döntött, ebben Hollandia bizonyult pontosabbnak.

Funchal, 2026. február 5. Cseh Sándor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (k) a női vízilabda Európa-bajnokság döntőjében játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 5-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Cseh Sándor együttese ezüstéremmel zárta az Eb-t
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Cseh Sándor már nem hajlandó elszomorodni semmin

A magyar válogatott szövetségi kapitánya a könnyeivel küzdve nyilatkozott az M4 Sportnak a drámai büntetőpárbajjal véget ért finálét követően.

„Nyilván fáj, természetesen. Két dolog miatt lehetek picit bosszús, de ez két minimális bosszúság volt, ami kellett volna a győzelemhez. 

Nem hiszem, hogy ennél többet tudott volna adni a csapat, a szívét-lelkét kiadta a válogatott. 

Hét olyan játékosunk van, akiknél a szinten tartás a cél, nyolc játékosnak pedig folyamatosan fejlődnie kell” – tekintett már a jövőbe is Cseh Sándor.

Funchal, 2026. február 5. Szilágyi Dorottya (b) és a holland Simone van de Kraats a női vízilabda Európa-bajnokság döntőjében játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 5-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Végletekig kiélezett csatát vívott egymással a magyar és a holland csapat
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Az ember miért legyen szomorú, ha boldog is lehet. Már kiventiláltam magam, már nem érdekel, minden nap picivel jobbak vagyunk és leszünk. 

Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült a győzelem, de egy ilyen mérkőzés után nem is lehet mit mondani. Annyit kaptam már ettől a sporttól, nem vagyok hajlandó elszomorodni semmin” – tette hozzá a női pólóválogatott szövetségi kapitánya.

A magyar női vízilabda-válogatott egymás után harmadszor játszott döntőt nagy tornán: tavaly áprilisban a világkupa szuperdöntőjének utolsó mérkőzésén, majd júliusban a világbajnokság fináléjában kikapott a görögöktől, most pedig nagyon szoros csatában ismét alulmaradt. Szűk két héttel ezelőtt a férfi válogatott lett ezüstérmes a belgrádi Eb-n.

