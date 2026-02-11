A junior és ifjúsági Európa-bajnok játékos, aki 2018 és 2023 között a NEKA-n nevelkedett, a magyar kézilabda egyik legmeghatározóbb fiatal tehetsége. A 2024-es hazai rendezésű Európa-bajnokságon a felnőtt válogatottal bronzérmet nyert, a góllövőlistákon pedig folyamatosan az élmezőnyben szerepel. A Ferencváros hosszú távú szakmai koncepciójába illeszkedve Csíkos Luca a következő két évet kölcsönben tölti.

Csíkos Luca álmai valóra válnak azzal, hogy aláírt a Ferencvároshoz

Fotó: www.fradi.hu

Csíkos Luca: Alaposan átgondolt, tudatos döntés volt

A játékos így nyilatkozott a váltásról: „Igazából nagyon boldog vagyok most, és nagyon örültem ennek a lehetőségnek. Óriási megtiszteltetés, hogy ez a szerződés létrejött, motivál, hogy tudom, egyszer majd a Fradiban fogok kézilabdázni. Alaposan átgondolt, tudatos döntés volt, hogy a következő két évet kölcsönben töltöm, fontosnak tartom a lépcsőfokokat egy élsportoló életében. Fiatal vagyok, szükségem van erre a lépésre is, hogy rengeteg tapasztalatot szerezzek, amit remélem majd kamatoztatni tudok, amikor visszajövök.”

A Ferencváros a világ egyik legnagyobb csapata, kislányként is néztem a meccseiket, és nem gondoltam volna, hogy egyszer én is ebben a csapatban fogok játszani.”

A tehetséges játékos 2022 szeptemberében, tizenhét évesen mutatkozott be az élvonalban, a NEKA színeiben első idényét hetvenhét góllal zárta. Ezt követően igazolta át a Vác, amellyel a bajnokság mellett az Európa-ligában is szerepelhetett, százhat bajnoki gól mellett harminchét El-találatot is jegyzett első évében, a 2024/2025-ös idényben pedig a K&H Ligában százhatvannégy gólig, illetve a góllövőlista negyedik helyéig jutott. A magyar válogatottba is bekerült, részese volt a 2024 decemberében megnyert bronzéremnek, a franciák elleni bronzmeccsen két gólt is szerzett, míg a legutóbbi világbajnokságon kilencszer talált az ellenfelek kapujába — írja a Fradi.hu.

A váci keret jelentős átalakuláson megy keresztül a nyáron. Csíkoson kívül távozik Kurucz Aida és Such Nelli is. Pelczéder Orsolya csapatkapitány befejezi aktív pályafutását, de edzőként a klub kötelékében marad. Kovács Anikóval szerződést bontottak, ugyanakkor a Vác a jövő csapatát építve meghosszabbította Kacsó Noémi, Wald Kíra, Csizmadia Fanni, Pálffy Anna, valamint az Eb-bronzérmes Juhász Gréta megállapodását.