A funchali Európa-bajnokságon Magyarország és Hollandia már összecsapott egymással, a középdöntőben megrendezett találkozót 5–4-re a hollandok nyerték, így női pólósaink joggal reménykedhetnek a visszavágásban. Ellenfelünk elsőként jutott tovább a csoportkörből, majd a magyar együttes legyőzése után ötméteresekkel kapott ki Spanyolországtól, ám az elődöntőbe így is bejutott. Viszont a négy között az olaszok nem jelentettek komoly akadályt, és a 8–4-es sikerrel ismét bekerültek az Eb-döntőbe.

Keszthelyi Rita a hollandok reflektorfényében az Eb-döntő előtt

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Egy magyar játékostól tartanak a hollandok az Eb-döntőben

„Ezen a vízilabda Európa-bajnokságon Magyarország megmutatta, miért is tartozik Európa elitjéhez. A csoportkörben többek között 9-7-re legyőzte Spanyolországot. Ezen a mérkőzésen Magyarország a szervezett játékstílusával és a fizikális teljesítményével is lenyűgöző volt. Láthattuk, hogy védekezésben a csapat kompakt és nagy nyomást gyakorol az ellenfélre, miközben hatékonyan támad és kihasználja a lehetőségeit” – szúrta ki a holland szövetség posztját a Magyar Nemzet.

Egy játékosra nagyon figyelnie kell Hollandiának, Keszthelyi Ritára. A rutinos válogatott játékos a magyar csapat egyik meghatározó embere, aki gólérzékenységével és játékintelligenciájával képes eldönteni a mérkőzéseket.

A 34 éves vízilabdázó jelenleg a Ferencvárost erősíti, a hollandok számára egyáltalán nem ismeretlen, hiszen Noa de Vries szintén a zöld-fehérek a játékosa. A szövetség természetesen a két együttes csoportkörös párharcát is elővette, kiemelték Laura Aarts kapust is, aki 79 százalékos védési mutatót produkált.

A magyar válogatott számára kulcsfontosságú lesz az emberelőny kihasználása

Mint írták, Magyarország a tíz előnyéből csupán egyet tudott kihasználni, ez a tény pedig jól összegzi Hollandia fegyelmezett védekezését. Várakozásaik szerint a fináléban ismét kulcsfontosságú lesz a kompakt védekezés és a fegyelmezett labdajáratás.

„Korábbi sikerünk megmutatta, hogy képesek vagyunk legyőzni a magyar csapatot, de egy döntő mindig más, különleges mérkőzés” – tették hozzá.