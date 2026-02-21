Live
Donald Trump megfenyegette Európát – nagy a baj

Fontos

Most érkezett: erős földrengés volt Magyarországon

A női kézilabda Euroliga csoportkörének utolsó fordulójában a Mosonmagyaróvár hazai pályán 28-26-ra legyőzte a román Nagybánya együttesét. A szombati játéknapon eldőlt, hogy a Mosonmagyaróvár az Esztergom csapatával találkozik majd a negyeddöntőben, így biztosan lesz magyar csapat a női kézilabda Európa Liga négyes döntőjében.

A Mosonmagyaróvár annak tudatában lépett pályára, hogy saját kezében van a sorsa, és győzelme esetén az Európa Liga negyeddöntőjébe jut. Noha korán kihagyott egy hétméterest, így is 3-0-val kezdett a vendéglátó, hálóőre, a világbajnok brazil Barbara Arenhart is betalált az üres kapuba. 

Mosonmagyaróvár, 2026. január 11. Pipy Wolfs (b) és Kukely Anna, a Mosonmagyaróvár játékosai a női kézilabda Európa Liga A csoportjának első fordulójában játszott Motherson Mosonmagyaróvári KC - Thüringer HC mérkőzés végén a mosonmagyaróvári UFM Arénában 2026. január 11-én. A mérkőzést Mosonmagyaróvár nyerte 36-34-re. MTI/Krizsán Csaba
A Mosonmagyaróvár női kézicsapata is ott lesz az Európa Liga négyes döntőjében
Fotó: Krizsán Csaba/MTI

Az MTI azt írja, hogy a Nagybánya 6-2-nél időt kért, majd egy emberelőnyös két percet is kihasználva 6-5-re közelített. Addigi nagyon zárt védekezését előrébb tolta az MKC, amely visszaállította a négygólos különbséget (10-6), sőt a 24. percben már öt találat volt az előnye (12-7). Noha az első játékrész hajrájában közelíteni tudtak a vendégek, a szünetben így is három találat volt a különbség.

Biztosan lesz magyar csapat az Európa Liga négyesdöntőjében

A fordulást követően is tartotta három-négygólos vezetését a házigazda, ezt a sormintát a román együttes időkérése sem törte meg. A beálló körül kiválóan védekezett a Mosonmagyaróvár, támadásban jól teljesített, így 21-16-tal lépett be az utolsó negyedórába. Hamarosan azonban jobb válla sérülése miatt elvesztette Tóth Gabriellát, társai azonban nélküle is az addigi legnagyobb különbséget alakították ki: kilenc perccel a dudaszó előtt 24-17 állt az eredményjelzőn.

A hajrában egy négyes sorozattal 25-22-re közelített a Nagybánya, ám jól gazdálkodott előnyével a vendéglátó, és kétgólos sikerével kiharcolta a továbbjutást.

Kukely Anna ötször, Stranigg Zsófia négyszer talált be, Arenhart a gólja mellett kilenc lövést védett. A túloldalon Papp Nikoletta kétszer volt eredményes.

Női Európa Liga, csoportkör, 6. (utolsó) forduló, A csoport:
Motherson Mosonmagyaróvári KC-CS Minaur Baia Mare (román) 28-26 (13-10
lövések/gólok: 47/28, illetve 37/24
gólok hétméteresből: 3/2, illetve 4/3
kiállítások: 6, illetve 2 perc

A csoport végeredménye: 1. Thüringer HC (német) 8 pont, 2. Mosonmagyaróvár 8, 3. CS Minaur Baia Mare 6, 4. Larvik HK (norvég) 2

Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak.

A címvédő német Thüringer HC bő negyven percig kiegyenlített találkozón 34-28-ra nyert a norvég Larvik HK otthonában. A német együttes csoportgyőzelmet jelentő sikeréhez az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge négy, a Mosonmagyaróvárról kölcsönadott Faragó Luca három, míg Szabó Anna két találattal járult hozzá.

Az A csoportban biztos csoportelső Esztergom így a Mosonmagyaróvárral, míg az abban a kvartettben második dán Nyköbing Falster a Thüringerrel találkozik a legjobb nyolc között.

A negyeddöntő első mérkőzéseit március 21-22-én, a visszavágóit egy héttel később játsszák. A négyes döntőnek május 16-án és 17-én Graz ad otthont.

