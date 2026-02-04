A magyar bajnoki ezüstérmes Falco 4/2-es győzelmi mérleggel, a H csoport másodikjaként jutott tovább a 16 közé, ahol decemberben a Murciában elszenvedett 97-67-es vereséggel kezdte meg a második csoportkört a K jelű kvartettben, majd 84-77-re kikapott otthon a Rostocktól, aztán 86-79-re nyert a lengyel Sopot vendégeként, majd a múlt héten odahaza is kikapott az éllovas Murciától (75-80). Ez egyfelől azt jelentette, hogy a spanyolok már továbbjutottak a negyeddöntőbe, míg a Falcóra kulcsfontosságú meccs várt Roctockban. Milos Konakov vezetőedző tanítványai annak a tudatában utaztak el a német kikötővárosba, hogy csak győzelem esetén marad esélyük a következő szakaszra, ha kikapnak, akkor viszont már tét nélküli találkozón fogadják az utolsó körben a Sopotot. Az is fontos volt, hogy legalább nyolc ponttal nyerjenek a Seawolves csarnokában, mivel a zárásnál pontegyenlőség esetén az egymás elleni mérleg rangsorol.

A Falco óriási sikert ért el Rostockban

A Falco nyerte az idegek csatáját

A vasiak - akik a hét elején szerződést bontottak a szerb Strahinja Jovanoviccsal - a nyitónegyedben már 11 ponttal is elhúztak, de az EK-ban odahaza még veretlen házigazdák a folytatásban felzárkóztak. A nagyszünetig főként a Puerto Ricó-i Arnaldo Toro jeleskedett a magyaroknál, csakhogy a Rostock egyre jobban eltávolodott, a félidőben 44-36 volt az állás. Fordulás után rákapcsolt a Falco, a magyar válogatott Tanoh Dez András és Perl Zoltán is elkapta a fonalat, így a vendégek kilencpontos hátrányból ötpontos előnyre tett szert. Az utolsó játékrészben óriási csata zajlott a pályán, a hajrában öt ponttal is vezetett a Falco, és végül hárommal tudott nyerni.

Ez azt jelenti, hogy a továbbjutás az utolsó fordulóban dől el, amikor a Falco egy hét múlva a lengyel Sopotot fogadja. Az EK második csoportköréből a kvartettek első két-két helyezettje lép tovább a negyeddöntőbe. A csoport másik mérkőzésén: Murcia (spanyol)-Sopot (lengyel) 92-66 Az állás: 1. (és már továbbjutott) Murcia 10 pont, 2. Rostock 7 (407-395), 3. FALCO 7 (383-415), 4. Sopot 6