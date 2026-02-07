A Fatum-Nyíregyháza a hivatalos Facebook-oldalán is megosztotta a közleményét, amelyben játékosáról, Pintér Andreáról írt hosszabban. Az érintett játékos 2024-ben tért vissza a klubhoz, a korábbi válogatott center a Fatum színeiben magyar bajnok és kupagyőztes lett, majd Békéscsabára igazolt, ahonnan két év után távozott. A nyári felkészülésnek a felek közösen vágtak neki, az egyik edzőmérkőzésen viszont Pintér térdsérülést szenvedett, és az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a keresztszalagjával vannak gondok. Mivel a centernek fájdalmai nem voltak, ezért mindenki abban bízott, hogy elkerülhető az operáció, és térdrögzítő segítségével játékra alkalmas lesz a lába, ám az év végén végül meg kellett műteni a keresztszalagját és a meniscusát.

Fotó: Fatum Nyíregyháza

A Fatum-Nyíregyháza a közleménye szerint mindenben támogatta mind a műtét, mind a rehabilitáció során a játékosát. A sérülés után – bár a szerződés alapján ezt megtehette volna – a klub nem bontotta fel a kontraktust. A rehabilitáció idejére ajánlatot tett, azzal a feltétellel, hogy májusban – ha a sérülés után a játékos teljes értékű munkát végezhet, és rendben van – újabb szerződést kötnek a felek a következő idényre. Pintér Andrea ezt nem fogadta el, és kérte a meglévő kontraktus közös megegyezéssel történő felbontását. A klub közleménye szerint szerette volna megtartani a centert, a rehabilitációjához minden infrastrukturális és szakmai feltétel adott volt Nyíregyházán, de ő végül nem fogadta el a feltételeket.