A norvég bajnokság listavezetője kezdte jobban a mindkét oldalon sok hibával induló találkozót, és a 10. percben 7-2-re vezetett. A Ferencváros Angela Malestein vezérletével innen egy 6-0-s sorozattal eltüntette hátrányát és első ízben átvette a vezetést is, kihasználva a Sola 12 perces gólcsendjét. Az első félidő hajrája kiegyenlített játékot hozott.

Újabb győzelmet aratott a Ferencváros a női kézilabda BL-ben

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A Ferencváros remek végjátékban nyert a Sola ellen

A fordulás után három találattal elléptek a zöld-fehérek (16-13), az utolsó negyedórán belülre érve pedig egyenlített a norvég gárda (19-19). A végjáték viszont a Ferencvárosé lett, 24-20-ra vezetett bő öt perccel a dudaszó előtt, így fontos két ponttal térhet haza Norvégiából.

Malestein a mezőny legeredményesebbjeként kilenc góllal, Böde-Bíró Blanka 13 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A Ferencváros 12 forduló alatt szerzett 18 pontjával a második helyen áll csoportjában, ezzel jó pozícióban van a közvetlen negyeddöntőbe jutást érő első két helyért folyó versenyfutásban. A Sola egy ponttal sereghajtó a B jelű nyolcasban.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 12. forduló, B csoport:

Sola HK (norvég) - FTC-Rail Cargo Hungaria 24-28 (12-12)