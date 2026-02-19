Hivatalos oldalán jelentette be a Ferencváros férfi kézilabdacsapata, hogy Borbély Ádám a 2025-2026-os szezon végeztével távozik az együttestől, hogy négy szezont követően új környezetben folytathassa a pályafutását. A korábbi válogatott kapus a szintén NB I-es győri ETO University HT-t fogja erősíteni, az aláírás pedig már meg is történt.

Borbély Ádám, a Ferencváros jelenlegi kapusa

Fotó: Fradi.hu

Közvetlen riválishoz távozik a Ferencváros kapusa

Borbély 2022 nyarán érkezett a Népligetbe, ahol tagja volt annak a csapatnak, amely tizennégy év után bajnoki bronzérmet szerzett. Emellett a nemzetközi porondra is kiléphetett, az Európa-ligában és az Európa-kupában is védhette a zöld-fehérek kapuját. A korábbi válogatott kapuvédő így négy szezont követően hagyja el a Fradit, hogy nyártól további három évre írjon alá a győri ETO University HT együttesével.

Már az első egyeztetések alkalmával nagyon szimpatikusak voltak a felvázolt célok, az, hogy az ETO vezetősége hosszú távon tervez. Úgy éreztem szeretnék ennek a projektnek a részese lenni, hiszen a nemzetközi kupaindulás, a dobogó mind olyan célok, amik motiválnak. Emellett barátok, ismerősök véleményét is kikértem, akik mindannyian azt mondták, hogy Győr egy nagyszerű város. Ez a negyedik szezonom a Ferencvárosnál, ahol nagyon jól érzem magam, de tudom azt is, hogy Győrben is otthon fogjuk érezni magunkat. A Tatabányával és a Ferencvárossal már sikerült érmet szereznem a bajnokságban, szeretném, hogy ez az ETO-val is megvalósuljon

– mondta a Győr hivatalos oldalán Borbély, akit pályafutása során a Veszprém, a Balatonfüred, a Tatabánya, a Wisla Plock, és a Fejér-B.Á.L. Veszprém is foglalkoztatott.

Uhlig Rita, az ETO University HT ügyvezetője az átigazolás kapcsán kiemelte, hogy Borbély érkezésével és Pásztor Imre hosszabbításával minden adott, hogy az ETO-nál megoldott legyen a kapusposzt.