Fodor Csenge kálváriája hosszú ideje tart a női kéziválogatottnál, a legutóbb, 2022 márciusában lépett pályára a csapatban. A Győri Audi ETO szélsőjének neve a következő, márciusi keretben sem olvasható, így biztosan nem lép pályára az Eurokupa-mérkőzéseken.

Fodor Csenge tiszta vizet öntött a pohárba

Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

Fodor Csenge megtörte a csendet

Golovin Vlagyimir csütörtökön adott tájékoztatást arról, hogy telefonon beszélt a játékossal. Fodor azonban nem tervezi, hogy csatlakozzon a kézilabda-válogatott keretéhez, mert nem érzi a bizalmat a vb-csapatból való kimaradása miatt.

„Fodor Csengét azért említem külön, mert telefonon beszéltem vele, és elmondta, nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat. Kérdeztem, miért nem,

azt felelte, azért, mert nem vittük ki a vb-re. Azóta szerencsére meggyógyult, szívesen láttuk volna a válogatottban, de Csenge nem akar jönni, én pedig ezzel nem tudok mit tenni”

– mondta az üggyel kapcsolatban a szövetségi kapitány.

Fodor Csenge vasárnap a közösségi oldalán reagált a kapitány állítására.

„Kedves Mindenki!

Szeretném egyértelművé tenni a tényeket. A felesleges támadások helyett fontosnak tartom, hogy mindenki a teljes képet lássa, és az alapján alkosson véleményt. A nyilvánosság jelenleg egyoldalúan látja a történteket, ezért szükségét érzem annak, hogy reagáljak az elhangzott valótlanságokra, és tisztázzam a valóságot.

Mindig is megtiszteltetésnek tartottam a magyar válogatott mez viselését, és ezt senki nem veheti el tőlem. Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, mindig büszkén képviseltem a hazámat, és szeretném ezt majd a jövőben is megtenni. Fájó szívvel,

álmaimmal szembe menve utasítottam el a jelenlegi szakmai vezetés meghívását a nemzeti csapatba, mert egyszerűen már összeférhetetlennek éreztem az ellentétet a szavak és a valós tettek között.

Többször elhangzottak olyan állítások, amelyek azt sugallják, hogy

nem szeretnék a magyar női kézilabda-válogatottban szerepelni. Ez nem igaz, határozottan visszautasítom! Szeretném egyértelművé tenni: soha nem a válogatottban való szereplés ellen hoztam döntést.

Hiszek abban, hogy a sportban az együttműködés alapja a kölcsönös tisztelet, az őszinteség és a bizalom. Jelenleg ezek a feltételek számomra nem adottak. A döntéseim kizárólag egy emberi probléma következménye!