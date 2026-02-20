Fodor Csenge kálváriája hosszú ideje tart a női kéziválogatottnál, a legutóbb, 2022 márciusában lépett pályára a csapatban. A Győri Audi ETO szélsőjének neve a következő, márciusi keretben sem olvasható, így biztosan nem lép pályára az Eurokupa-mérkőzéseken.

Golovin hazudik Fodor Csenge ügyében?

Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

Golovin Vlagyimir csütörtökön adott tájékoztatást arról, hogy telefonon beszélt a játékossal. Fodor azonban nem tervezi, hogy csatlakozzon a kézilabda-válogatott keretéhez, mert nem érzi a bizalmat a vb-csapatból való kimaradása miatt.

Az ügyben már többen megszólaltak, most Bruna de Paula, a győriek irányító-átlövője is megosztotta gondolatait a közösségi médiában.

„Mindig melletted állok! Ismerem a tartásodat és a jellemedet. Egy ilyen ember még az 1 százalékát sem érdemli annak, aki te vagy. Egy ilyen embernek nincsenek veled közös értékei. Főleg egy ekkora hazudozónak, mint ő. Nagyon sajnálom, hogy le kell mondanod egy álomról, arról, hogy a hazádat képviseld – egy ilyen ember miatt. #büszkevagyokrád”

- írta Instagram-oldalán a brazil válogatott játékos.

De Paula arról is írt, hogy Fodor esetlegesen brazil válogatott lehet-e a jövőben.