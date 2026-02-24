A kapitány a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos oldalán arról beszélt, hogy számított volna a 26 éves játékosra, aki azonban nem kívánt csatlakozni a nemzeti csapathoz. Golovin szerint Fodor Csenge úgy fogalmazott: nem érzi a bizalmat a válogatottnál.

Fodor Csenge sztorija nem csitul, ezúttal a játékostársai álltak ki mellette

Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

A szélső később közösségi oldalán reagált a kialakult helyzetre. Hosszabb bejegyzésében részletesen kifejtette döntése hátterét, hangsúlyozva, hogy elhatározása nem a válogatott ellen irányul, hanem saját mentális és fizikai állapotának megőrzését tartja szem előtt. Emlékezetes, februárban sem csatlakozott a nemzeti csapathoz, akkor a kapitány még azt mondta, nem tudja, mi áll a döntés mögött. Fodor később tisztázta álláspontját, majd bekerült a világbajnoki keretbe, de sérülés miatt végül lemaradt a tornáról.

Fodor Csenge Instagram-oldalán tört ki a vihar

A mostani Instagram-poszt nagy visszhangot váltott ki: rövid idő alatt rengeteg kedvelés és hozzászólás érkezett, szúrta ki a Metropol. A Győri Audi ETO KC játékosai közül többen is nyíltan kiálltak mellette.

Nagyon hálás vagyok, hogy a csapattársad lehetek. A pályán és azon kívül is fantasztikus ember vagy

– írta a norvég olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kari Brattset.

A hozzászólók között feltűnt az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes irányító Helena Elver, valamint az Európa-bajnoki bronzérmes svéd beálló, Linn Blohm neve is, akik szívecskékkel jelezték támogatásukat. A korábbi magyar válogatott játékos, Háfra Noémi szintén üzent Fodornak, egyértelművé téve, hogy mellette áll.

Korábban azt is megírtuk, hogy a győriek brazil klasszisa, Bruna de Paula keményen bírálta a szövetségi kapitányt, „hazudozónak” nevezve Golovint, ami tovább élezte a helyzetet.

A magyar női kézilabda-válogatott március 5-én 18 órától, majd március 8-án 16 órától lép pályára Dánia ellen az Európa-kupa harmadik fordulójában.