A 10-szeres válogatott győri balszélső botránya bejárta a sajtót. Fodor Csenge csapata Bajnokok Ligája mérkőzése után egy interjúban egyértelműen kimondta Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kapcsán: „nem látom értelmét annak, hogy mi tovább együtt dolgozzunk”.

Az MKSZ lezárta Fodor Csenge ügyét, sok az ellentmondás a felek között

Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

A kézilabda szövetség honlapján megjelent közlemény több ponton taglalja a korábbi évek történéseit. Felelevenítik, hogy Fodor kért felmentést a válogatottság alól. Ezt megelőzően azonban Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány behívta a 2024-es Európa Bajnokság bő, 35 fős keretébe is.

„Esetleges bevetését a szűk mérkőzés keretbe eleve kizárttá tette, hogy az Eb idején elutazott, nem is tartózkodott a kontinensen, holott a magyar válogatott éppen a balszélső-poszton kényszerült a torna alatt cserére” – írja az MKSZ.

Fodor az előző héten nehezményezte, hogy a 2025-ös világbajnokságról azért maradt le, mert a válogatott orvosai máshogy diagnosztizálták sérülését. A szövetségi állásfoglalás szerint ebből 2026 januárjára épült volna fel.

„A 2025-ös világbajnokságra készülő keretnek így is tagja volt, ám sérülése miatt ki kellett hagynia a vb-t. Nem is adódott más választási, mérlegelési lehetőség, erről maga a Győri Audi ETO KC csapatorvosa, dr. Balogh Péter nyilatkozott így a klub honlapján, a vb-t megelőzően: »Fodor Csenge részleges combfeszítőizom-sérülést szenvedett, melynek MRI-vizsgálatával kissé nagyobb elváltozás igazolódott, ami hosszabb idejű pihenést és utókezelést igényel. Rehabilitációja folyamatban van, és várhatóan a jövő év elejétől lesz újból játékra képes.« A jövő év elejétől, tehát 2026 januárjától, miközben a világbajnokság 2025. december 14-én ért véget. E helyzetértékeléssel a válogatott egészségügyi stábja is teljes mértékben egyetértett” – olvasható a szövetség honlapján.

Az MKSZ megjegyzi, hogy Fodor Csenge többször feltűnt a televízió képernyőjén, „amint a lelátón követte a brazil válogatott mérkőzéseit Németországban, miközben a magyar csapat Hollandiában játszott”. Úgy gondolják, ez azért történhetett meg, mert nem volt abban az állapotban, hogy megkezdje klubjánál a rehabilitációs munkát.