A 22 éves, veszprémi nevelésű irányító érkezése elsősorban a belső posztokon jelenthet nagyobb variációs lehetőséget Pásztor István vezetőedző számára. A játékos akár már a Komló elleni hétvégi mérkőzésen bemutatkozhat a Fradiban.

Czabula Huba a Fradi új igazolása

Fotó: fradi.hu

Egerből érkezett a Fradi új irányítója

Czabula az előző szezonban az Eger színeiben szerepelt az élvonalban, ahol 25 bajnoki mérkőzésen 44 gólt szerzett. Pályafutása során rendszeresen tagja volt a korosztályos válogatottaknak, és világbajnokságon is részt vett.

A játékos első ferencvárosi nyilatkozatában örömét fejezte ki a lehetőség kapcsán, hangsúlyozva, hogy szeretné munkájával segíteni a csapatot a szezon második felében.

Segítő kezet nyújtott nekem a Ferencváros azzal, hogy itt lehetek a szezon második felében. Azon leszek minden nap, hogy ahol tudok, segítsek a csapatnak. Hálás vagyok, amiért mindenki nagyon pozitívan állt hozzám már az első héten, és annak is örülök, hogy korábbi utánpótlás-válogatott csapattársaim közül néhányakkal újra együtt szerepelhetek”

– nyilatkozta a klub honlapján a 22 éves irányító.