Sorozatban tizenegy győzelem után szenvedett vereséget a Fradi női kézilabdacsapata, amely hazai pályán 35-30-ra kikapott a román CSM Bucuresti-től a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában szombaton. Valentin-nap volt ugye, és ennek apropóján a meccs után a románok két kulcsembere, Elizabeth Omoregie és Gabriela Moreschi nyíltan posztolt a romantikus kapcsolatukról, hívta fel rá a figyelmet a román GSP.ro sportlap.

Gabriela Moreschi nagyszerűen védett a Fradi ellen, ő és a szerelme, Elizabeth Omoregie is elhagyja a CMS Bucurestit a nyáron Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

A nyártól a Fradiba igazoló Elizabeth Omoregie két összebújós, ölelkezős közös képet tett közzé Gabriela Moreschivel, valamint egy fotót egy papírról, amelyen a következő kérdés állt: „Leszel a Valentin-napi párom?”

A bejegyzést a „Ma és mindörökké” leírás kísérte. A két sportoló a kommentek között is szerelmes üzeneteket váltott egymással. Gabriela Moreschi indította a vallomások sorát egy portugál nyelvű kommenttel: „Jobban, mint tegnap és kevésbé, mint holnap! Szeretlek, hercegnőm!”

Elizabeth Omoregie Moreschi anyanyelvén válaszolt: „Mindörökké! Mindenem!”

Női kézilabdázók szerelme: egyikük a Metz, a másik a Fradi játékosa lesz

A Fradi elleni győzelemben kulcsszerepet vállalt a kapus Moreschi, aki 46 lövésből 16-ot hárított, tehát 34,78%-os hatékonysággal védett. A román sajtóban egyértelműen őt látták az érdi győzelem kulcsfigurájának, a GSP.ro cikke szerint más dimenzióban védett az FTC ellen.

A találkozón négy gólt dobó Elizabeth Omoregie is fontos szereplője volt a románok sikerének, aki Athénban született, édesapja nigériai, édesanyja bolgár, ő maga pedig a szlovén válogatottal jutott el az olimpiáig. A 29 éves irányító-átlövő a nyártól nyolcévnyi bukaresti légióskodás után lesz a Fradi kézilabdázója.

Érdekesség, hogy Gabriela Moreschi is új csapathoz szerződik, ő a francia Metzben folytatja a karrierjét, így messze kerülnek majd egymástól.