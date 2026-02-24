Guillaume Gille 2020 óta irányította a férfi kéziválogatottat, de korábbi sikerei ellenére - olimpiai és Európa-bajnoki-címet is nyert - az idei Európa-bajnokságon csupán a hetedik helyen végzett, ezért bejelentette távozását. Döntése azért is meglepő, mert szerződése 2029-ig szólt volna. Gille-t Talant Dujsebajev váltja a francia kispadon, aki korábban a magyar kéziválogatottat is irányította, jelenleg pedig a lengyel Industria Kielce vezetőedzője.

Ismerős név a francia válogatottnál

Az 57 éves Dujsebajev a második külföldi szövetségi kapitánya a francia válogatottnak. Klubedzői munkáját pedig megtartja.

„Egy olyan ajánlatot sem fogadtam el, amely kizárta a párhuzamosan munkát a klubnál és a válogatottnál. A franciák ajánlata viszont lehetővé tette, ezért elfogadtam” - ecsetelte Dujsebajev.

A kirgiz származású edző a magyar férfi kézilabda-válogatott kapitánya is volt 2014 és 2016 között. Arra az időszakra nem emlékeznek szépen a szurkolók, ugyanis a válogatott lemaradt a 2016-os olimpiáról. Ennek hatására a szövetség felbontotta Dujsebajev szerződését, aki csalódottságot és keserűséget érzett. Ezt követően irányította a lengyel válogatottat is, de ott sem ért el hangzatos sikereket.

Most a franciákkal válogatott szinten is áttörést érhet el. Óriási megtiszteltetésnek érzi kinevezését, s már nagyon várt egy ilyen lehetőségre.

„Franciaország fantasztikus játékosgenerációval bír. Mindent meg akarok nyerni a játékosokkal közösen és újra dominálni a sportágban, különösen Németország és Dánia ellen. Kimondottan büszke vagyok, hogy a munkásságom felkeltette a francia szövetség figyelmét” - fogalmazott az új kapitány.

Dujsebajev edzői stábját a következő kerethirdetés alkalmával hozzák majd nyilvánosságra. Franciaország következő, az új szövetségi kapitány első meccse március 19-én lesz Spanyolország ellen, egy felkészülési meccs keretében.