Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kihirdette a magyar női kézilabda-válogatott keretét a dánok elleni, márciusban esedékes Eurokupa-csoportmérkőzésekre, melyekről hiányozni fog Fodor Csenge és a sérült Márton Gréta.

A magyarok októberben Nagykanizsán a törököket 43-30-ra, majd Prágában a cseheket 31-20-ra verték, a folytatásban pedig március 5-én Tatabányán Dániát fogadják, majd három nappal később Svendborgban ismét a dánok ellen lépnek pályára. A szövetség honlapján vezetett blogjában Golovin Vlagyimir elsőként a decemberi világbajnokságról tette közzé véleményét.

Golovin Vlagyimir keretet hirdetett
Golovin Vlagyimir keretet hirdetett
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Két nagy hiányzó Golovin Vlagyimir keretében

„December 10. óta volt időnk elemezni a vb-t, összehasonlítottuk az egy évvel korábbi Eb-vel is, amelyen harmadikok lettünk. Persze tisztában vagyunk vele, hogy ott kimagasló eredményt értünk el, ezért is mondtam a vb előtt, hogy ha a hatodik hely környékén maradunk, azzal megmutatja a csapat az erejét. Hetedikek lettünk, ami a hatodik hely környéke, de nyilvánvaló, nem minden működött úgy, mint egy évvel azelőtt. Úgyhogy a folyamatos fejlődés érdekében néhány dolgot ki kell javítanunk” – jelentette ki a szövetségi kapitány.

Ami az Eurokupát illeti, Golovin Vlagyimir úgy vélekedett, hogy mivel a magyarok kijutottak a decemberi Eb-re, nem kell selejtezőt játszaniuk, ezért kifejezetten jól jön ez a torna, egy csoportban a dánok mellett a csehekkel és a törökökkel.

„A keret kijelölésében kényszermegoldások, sérülések befolyásolták a döntéseimet, de nem drasztikusan. 

Fodor Csengét azért említem külön, mert telefonon beszéltem vele, és elmondta, nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat. Kérdeztem, miért nem, azt felelte, azért, mert nem vittük ki a vb-re. 

De hát sérült volt, az orvosi vélemények szerint december 10-től végezhetett volna komoly munkát, a mi vb-szereplésünk pedig éppen akkor ért véget. Azóta szerencsére meggyógyult, szívesen láttuk volna a válogatottban, de Csenge nem akar jönni, én pedig ezzel nem tudok mit tenni” – idézte az MTI a kapitány szavait. A nemzeti csapat másik hiányzója Márton Gréta lesz, az FTC balszélsője sérülés miatt nem áll rendelkezésre.

Hungary's wing #19 Greta Marton plays the ball during the main round match between Hungary and Sweden of the IHF World Women's Handball Championship in Gothenburg, Sweden on December 9, 2023. (Photo by Adam IHSE / TT News Agency / AFP) / Sweden OUT
Márton Gréta sincs ott a keretben
Fotó: ADAM IHSE / TT News Agency

Az Eurokupában a 2024-es kontinensviadal három érmese, illetve az idei Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vesznek részt az Eb selejtezősorozatában. A másik kvartettben Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel. A csoportok első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, szeptemberi négyes döntőbe.

  • A magyar női kézilabda-válogatott kerete:

kapusok: Bukovszky Anna (MOL Esztergom), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)

jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Kovács Anett (MOL Esztergom)

jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)

irányítók: Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Vámos Petra (Metz Handball, francia)

beállók: Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szmolek Apollónia (MOL Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER)

balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (MOL Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)

balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC-Rail Cargo Hungaria), Petrus Mirtill (DVSC SCHSEFFLER)

  • A további program:

március 5., csütörtök:

Tatabánya, 18:00: Magyarország–Dánia

március 8., vasárnap:

Svendborg, 16:00: Dánia–Magyarország

április 8., szerda:

Aksaray: Törökország–Magyarország

április 11., szombat:

Érd: Magyarország–Csehország

 

