A magyarok októberben Nagykanizsán a törököket 43-30-ra, majd Prágában a cseheket 31-20-ra verték, a folytatásban pedig március 5-én Tatabányán Dániát fogadják, majd három nappal később Svendborgban ismét a dánok ellen lépnek pályára. A szövetség honlapján vezetett blogjában Golovin Vlagyimir elsőként a decemberi világbajnokságról tette közzé véleményét.

Golovin Vlagyimir keretet hirdetett

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Két nagy hiányzó Golovin Vlagyimir keretében

„December 10. óta volt időnk elemezni a vb-t, összehasonlítottuk az egy évvel korábbi Eb-vel is, amelyen harmadikok lettünk. Persze tisztában vagyunk vele, hogy ott kimagasló eredményt értünk el, ezért is mondtam a vb előtt, hogy ha a hatodik hely környékén maradunk, azzal megmutatja a csapat az erejét. Hetedikek lettünk, ami a hatodik hely környéke, de nyilvánvaló, nem minden működött úgy, mint egy évvel azelőtt. Úgyhogy a folyamatos fejlődés érdekében néhány dolgot ki kell javítanunk” – jelentette ki a szövetségi kapitány.

Ami az Eurokupát illeti, Golovin Vlagyimir úgy vélekedett, hogy mivel a magyarok kijutottak a decemberi Eb-re, nem kell selejtezőt játszaniuk, ezért kifejezetten jól jön ez a torna, egy csoportban a dánok mellett a csehekkel és a törökökkel.

„A keret kijelölésében kényszermegoldások, sérülések befolyásolták a döntéseimet, de nem drasztikusan.

Fodor Csengét azért említem külön, mert telefonon beszéltem vele, és elmondta, nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat. Kérdeztem, miért nem, azt felelte, azért, mert nem vittük ki a vb-re.

De hát sérült volt, az orvosi vélemények szerint december 10-től végezhetett volna komoly munkát, a mi vb-szereplésünk pedig éppen akkor ért véget. Azóta szerencsére meggyógyult, szívesen láttuk volna a válogatottban, de Csenge nem akar jönni, én pedig ezzel nem tudok mit tenni” – idézte az MTI a kapitány szavait. A nemzeti csapat másik hiányzója Márton Gréta lesz, az FTC balszélsője sérülés miatt nem áll rendelkezésre.

Márton Gréta sincs ott a keretben

Fotó: ADAM IHSE / TT News Agency

Az Eurokupában a 2024-es kontinensviadal három érmese, illetve az idei Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vesznek részt az Eb selejtezősorozatában. A másik kvartettben Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel. A csoportok első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, szeptemberi négyes döntőbe.

A magyar női kézilabda-válogatott kerete:

kapusok: Bukovszky Anna (MOL Esztergom), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)