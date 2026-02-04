Női pólósaink drámai mérkőzésen jutottak be a funchali Európa-bajnokság döntőjébe, miután a keddi elődöntőben ötméteresekkel múlták felül az addig veretlen görög együttest. A rendes játékidő 8–8-as döntetlennel végződött, majd az ötméteres párbaj végén – 4–4-es állásnál – Cseh Sándor becserélte Golopencza Szonját, aki rendesen kibabrált az ellenféllel. Az UVSE húsz esztendős kapusa két ötméterest is kivédett a végjátékban, és ezt a teljesítményt Hárisz Pavlidisz, a görög kapitány is kommentálta.

A görög kapitány is méltatta Golopencza Szonját

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A görög kapitány szerint „nagyon okos” volt a magyar hős

Golopencza Szonja a mérkőzést követően elárulta, hogy a csapattársai már korábban is felfigyeltek a kapus ötméteres védéseire, ám a felkészülés alatt ez értelemszerűen nem jöhetett ki. A 20 éves játékos Neszmély Boglárka teljesítményét is kiemelte, véleménye szerint a poszttársa „megcsinálta a meccsen a dolgokat”, Golopencza pedig csak segített neki és az egész csapatnak.

Mondhatom, hogy minden játékosom szívvel, lélekkel küzdött, mindent beleadtunk. A védekezésben még emberhátrányban is minden rendben volt, és a kapusteljesítményünkkel sem volt gond. Támadásban igyekeztünk megosztani a feladatokat. A gondot az jelentette, hogy szűk volt a rotációnk, ami ahhoz vezetett, hogy elfáradtunk, elfogytunk, és így jöttek a hibák. Végül így is eljutottunk az ötméteresekig, de kettőt kihagytunk, mint ahogy a rendes játékidőben is. Magyarország megérdemelten jutott be az Eb-döntőbe, de büszke vagyok a lányokra

– fogalmazott a lefújást követően Hárisz Pavlidisz szövetségi kapitány. Az 55 éves szakember nem titkolta el, hogy fényesebb érmet szeretett volna szerezni, de nem becsüli le a bronzmérkőzést sem. Haragot persze nem érzett a magyar csapat iránt, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a waterpolo.hu frissen kirakott videója, melyben Pavlidisz mosolyogva beszél a magyarokkal, Golopenczáról pedig elmondta, hogy „nagyon okos”.

A magyar válogatott tehát csütörtök este (a 2016-os Eb-döntőhöz hasonlóan) Hollandia ellen ugrik medencébe, a találkozót az M4 Sport közvetíti élőben 20:15-től.