A találkozó előtt az Audi Aréna Győr kerengőjében új szurkolói zónát adott át a klub. A csoportban éllovas ETO annak tudatában lépett pályára a nyolcas utolsó helyén álló montenegrói alakulat ellen, hogy egy ponttal közvetlenül biztosítja helyét a legjobb nyolc között.

Ott van a legjobb nyolc között a Győr

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

A Győr és a Debrecen is okkal ünnepelhetett

Noha csapata 8-7-es előnyben volt, 11 perc után időt kért Per Johansson, a hazaiak vezetőedzője. Az ETO Hatadou Sako védéseire alapozva innen egy 4-0-s periódussal lépett el, ám remeklő beállója, Ivana Godec vezérletével 12-10-ig visszazárkózott a Podgorica. A szünetre ezt a különbséget tudta megduplázni a kisalföldi alakulat, amelynek kapuját Godec tízszer vette be az első játékrészben.

A fordulás utáni bő tíz percben is négy-öt találat környékén tartotta előnyét a - beálló körüli védekezését rendező - házigazda, az utolsó negyedórán belül, 26-18-nál viszont már nyolc gól volt a különbség. Az ötvenedik percben már tíz találat volt a győri előny (28-18), így nem maradtak izgalmak a végjátékra, a fáradni látszó vendégek nem tudtak ellenállást tanúsítani.

Godec 11 góllal lett a találkozó legeredményesebbje, győri részről Dione Housheer és Bruna de Paula egyformán hatszor volt eredményes, Sako hat, az Európa-bajnoki bronzérmes Szemerey Zsófi kilenc montenegrói lövést hatástalanított – számolt be róla az MTI.

A Debrecen is magabiztosan nyert, sikerével már biztosan játszhat a negyeddöntőbe jutásért a csoportkör után,

függetlenül az utolsó két forduló eredményeitől.

A Debrecen bejutott a rájátszásba

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A két magyarral felálló Metz saját közönsége előtt 29-26-os sikerrel tartotta otthon a két pontot a román Gloria Bistrita ellen, Vámos Petra hétszer, Albek Anna háromszor volt eredményes. A francia együttes győzelmével nagy lépést tett a közvetlen negyeddöntőbe jutás felé.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 12. forduló, A csoport:

DVSC Schaeffler-Borussia Dortmund (német) 29-23 (20-11)

Győri Audi ETO KC-Buducnost Podgorica (montenegrói) 34-22 (18-14)