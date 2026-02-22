Az már a találkozó előtt biztossá vált, hogy a német együttes hatodik helyen végez, így továbbjut a csoportból, a negyeddöntőbe kerülésért pedig a Ferencvárossal száll majd harcba. A címvédő Győrnek viszont a csoportelsőség szempontjából még volt tétje az összecsapásnak.

A címvédő Győr csoportelsőként zárta a Bajnokok Ligája csoportkörét

Fotó: Krizsán Csaba/MTI

Az MTI azt írja, hogy sok hibával kezdett a házigazda, miként vendége is, így lerohanásgóloknak is köszönhetően 6-4-re vezetett. Alina Grijseels góljaival tartotta a lépést a Borussia, negyedóra után így is 12-8 állt az eredményjelzőn. Egy hármas győri gólszéria után már hat találat volt a különbség (16-10), mert miközben a kisalföldiek csökkenteni tudták a technikai hibák számát, a dortmundiak változatlanul sokat rontottak.

A Győr első helyen zárta a csoportkört a BL-ben

Bruna de Paula villogott, mind a hét lövését értékesítette az első félidőben és a társainak is számos alkalommal teremtett lehetőséget jó cseleivel. A szünetre az addigi legnagyobb különbséget alakította ki a zöld-fehér csapat és hétgólos előnyben várta a második játékrészt.

Ott folytatta a pihenő után a Győr, ahol előtte abbahagyta, magabiztos játékkal hat-nyolc találaton tartotta a különbséget. A 45. percben De Paula fejelt össze az egyik dortmundival, a bal fülét fájlalva feküdt egy rövid ideig a játéktéren. Tizenhat perc alatt mindkét csapat hatszor volt eredményes a második félidőben, az idő előrehaladtával egyre inkább érződött a játék képén, hogy eldőlt a találkozó és a Győr ezzel csoportja élén zár.

A különbség tartása így sem okozott gondot az ETO-nak, ugyanakkor nem is törte magát azon, hogy kétszámjegyűre hizlalja azt. A végjátékban 36-26-nál így is rászámolhatott a Dortmundra a közönség, a hajrára fiatal játékosokat is bevető Győr pedig ezzel két vereség mellett tizenkettedik győzelmét aratta ebben a kiírásban a BL-ben.

De Paula nyolc, Tjasa Stanko hét góllal, Hatadou Sako öt, Szemerey Zsófi 11, míg a túloldalon Szikora Melinda négy védéssel fejezte be a mérkőzést.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 14. (utolsó) forduló, A csoport:

Győri Audi ETO KC-Borussia Dortmund (német) 39-28 (24-17)

lövések/gólok: 52/39, illetve 54/28

gólok hétméteresből: 3/2, illetve 3/3

kiállítások: 6, illetve 2 perc