A balszélsők között Fodor Csenge mellett a holland Bo van Wetering is szerepel a magyar bajnok és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO keretéből.

A győri Fodor Csenge is a legjobbak között

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Győri fölény az év csapatának jelöltjei között

A balátlövőknél az ugyancsak győri francia Estelle Nze Minko és a Ferencváros német játékosa, Emily Vogel is ott van a négy jelölt között. Az irányítók kvartettjének felét az ETO adja a dán Helena Elver és a brazil Bruna de Paula révén, a jobbátlövők között holland csapattársuk, Dione Housheer az egyik jelölt.

A jobbszélsők esetében két győri, Győri-Lukács Viktória és a norvég Emilie Hovden, illetve a Ferencváros holland kiválósága, Angela Malestein található a négy jelölt között.

A legjobb beálló elismeréséért a kisalföldiek norvég játékosa, Kari Brattset Dale száll harcba a szakportálnál, a kapusoknál a Győr francia hálóőrének, Hatadou Sakónak van esélye arra, hogy 2025 legjobbjának szavazzák meg - írja az MTI. A védőjátékosok között a jelöltek felét szintén a BL-címvédő adja, Brattset és a holland Kelly Dulfer személyében.

A posztonkénti négy nevet a handball-planet.com által felkért szakértői csoport állította össze, a szurkolók március 5-ig szavazhatnak, a voksok által kapott pontszámok hozzáadódnak a zsűriéhez.