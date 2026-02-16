A győri kézilabda klub honlapjának hétfői híre szerint a 27 éves beálló a Fazekas Virágot is foglalkoztató SönderjyskE Damehandboldtól érkezik a Rába-parti együtteshez.

Dán beállóval erősített a Győr női kézilabdacsapata

Fotó: gyorietokc.hu

A győrieknek azért volt szükségük új beállóra, mert ezen a poszton Per Johansson vezetőedző három játékosára sem számíthat: Kari Brattset Dale gyermeket vár, Anna Lagerquist és Linn Blohm pedig megsérült.

„Nagyon régóta kerestük a megfelelő beállót, akit Ida-Marie Dahl személyében sikerült nemrég megtalálnunk. Nagyon mozgékony és rugalmas vonaljátékosról beszélünk, akinek megvan a megfelelő sebessége és karaktere. Korábban olyan csapatokban játszott, mint például a Viborg vagy a Beszterce. Nagyon várjuk, hogy a lehető leggyorsabban csatlakozzon hozzánk” – fogalmazott Johansson.

A dán válogatott kézilabdázót meglepte, hogy szerződtette a Győr

A beálló csütörtökön még pályára lép a dán bajnokságban és ezt követően csatlakozik majd a Győri Audi ETO-hoz.

Minden játékos álma, hogy egyszer magára ölthesse az ETO szerelését, és bevallom őszintén, nem gondoltam volna, hogy ez egyszer nekem is megadatik.

Nagyon büszke, boldog és izgatott vagyok, hogy csatlakozhatok a csapathoz erre az időszakra. Örülök neki, hogy megkaptam az esélyt, hiszen ez hatalmas lehetőség, ugyanakkor készen állok rá, hogy ha már adódott, éljek is vele, és a lehető legjobb teljesítménnyel segítsem a csapatot az idény hátralévő részében” – mondta Ida-Marie Dahl, aki kiváló formában érkezik új csapatához, ugyanis januárban hazája bajnokságában a hónap játékosának választották meg.