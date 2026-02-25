Live
A címvédő házigazdaként 34-24-re nyert a Vasas SC ellen a női kézilabda NB I szerdai mérkőzésén. Ebben még nincs akkora hírérték, abban már inkább, hogy a Győr vezetőedzője nem akármilyen időkérést produkált hat gólos vezetés mellett.

A Bajnokok Ligájában is címvédő hazaiaknál minden mezőnyjátékos szerzett gólt, a legeredményesebb Veronica Kristiansen és Ida-Marie Dahl volt hat-hat találattal. Utóbbinak ez volt az első meccse a Győr színeiben. A 27 éves dán beálló leigazolását múlt hétfőn jelentette be a klub. A fővárosiaknál Nagy Nóra nyolc, Oláh Kíra hat alkalommal talált a hálóba. A végeredmény 60 percet követően 34-24 (20-13) lett a győrieknek. 

A Győr vezetőedzője nem semmi időkérést hozott össze
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Győr edzője nem fogta vissza magát

Őszintén szólva azért ritkán látni ilyen kiakadást egy hat góllal vezető csapat edzőjétől. Történt ugyanis, hogy a győri Per Johansson azt kérte számon az övéin, miért játszanak másképp, ha a gyengébb képességekkel rendelkező Vasas az ellenfél. 

 

