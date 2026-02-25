Az amerikai szurkolók számára a döntő már most a modern hokitörténelem egyik nagy pillanata: Kanada ellen aranyat nyerni mindig különleges, ráadásul ezzel az Egyesült Államok férfi válogatottja 1980 óta először állhatott ismét olimpiai bajnokként a dobogó tetején. A diadalnak több hőse is volt, de a közvélemény és a Fehér Ház figyelme egyaránt a kapusra irányult: Hellebuyck teljesítménye döntő tényezőnek bizonyult.

Connor Hellebuyckot és az amerikai férfi jégkorong-válogatott tagjait állva tapsolták a kongresszusban, miközben Donald Trump elnök a State of the Union beszédét mondta Washingtonban

Fotó: NATHAN POSNER / ANADOLU

Hellebuyck a botja nyakával történelmet írt

A sztori ott kezdődött, hogy vasárnap az amerikaiak 2-1-re, hosszabbításban verték meg az ősi rivális Kanadát az olimpiai döntőben. A meccs hőse egyértelműen Connor Hellebuyck volt, aki 41 védést mutatott be.

A kitüntetés bejelentésére az évi rendes elnöki beszéd, a State of the Union keretében került sor a Capitoliumban. Trump méltatta Hellebuycköt, és külön kiemelte a döntő egyik kulcsjelenetét, amelyet sokan már most a torna fordulópontjaként emlegetnek.

A hosszabbításban, amikor Kanada egy mindent eldöntő lehetőség küszöbén állt, Hellebuyck egy elképesztő mozdulattal – gyakorlatilag a botja nyakával – ütötte ki a gólvonalról a korongot.

A bravúr megőrizte az amerikaiak esélyét, és végül az alapja lett annak, hogy az Egyesült Államok megszerezze az aranyérmet.

Trump természetesen nem bírta ki, hogy ne vigyen bele egy kis show-elemet a dologba. Elmesélte, hogy meg is kérdezte a kapustól: ezt gyakorolta-e, vagy csak szimpla mázli volt? Hellebuyck, mint egy igazi profi, nem volt hajlandó válaszolni. Trumpot ez persze lenyűgözte.

Amikor a Fehér Ház is aranyat ünnepel

Trump a bejelentést a tőle megszokott, határozott stílusban tette meg, és egy könnyed megjegyzéssel azt is hozzátette: a kitüntetésről szóló döntésnél az ő véleménye „kicsit többet nyomott a latba”, mint bárki másé.

A sportolók ritkán kapják meg ezt a rangos elismerést, Hellebuyck azonban ezzel olyan világsztárok közé kerül, akik korábban már átvehették az Elnöki Szabadság-érdemrendet – Tiger Woods és Michael Jordan neve is ebben a körben szerepel.