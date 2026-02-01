Vasárnap a Németország–Dánia döntővel zárul le a férfi kézilabda-Eb, amelyen a magyar válogatott 10. lett. Chema Rodríguez együttesében Imre Bence szerezte a legtöbb (46, köztük hétméteresből 21) gólt, amellyel jelenleg a hatodik helyen áll a góllövőlistán. A német Kiel mostani, a Veszprém leendő jobbszélsőjének svédországi remeklése nem csupán az eredményességben, hanem a teljesítményben is megmutatkozott, és ezt szakértők is elismerik. Noha a kontinenstorna hivatalos álomcsapatát csak vasárnap este hirdetik ki, a dán TV2 két szakértője – az olimpiai, világ- és Európa-bajnok átlövő Lasse Svan és az utánpótlás-válogatott, pár éve pedig az egyik leghíresebb kézilabda-újságíróként dolgozó Rasmus Boysen – egyaránt berakta Imrét a saját együttesébe. Hatalmas elismerésnek számít, hogy ilyen világklasszisok szerint Imre Bence volt az Európa-bajnokság legjobb jobbszélsője.

Imre Bence volt a kézilabda-Eb (egyik) legjobb jobbszélsője

Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

Imre Bence és társai Szerbia vagy Litvánia ellen juthatnak ki a kézilabda-vb-re

A magyar válogatott szerdán Horvátország ellen zárta az Eb-t, és májusig nem játszik újabb tétmérkőzést. Szombaton, a herningi sorsoláson kiderült, hogy akkori világbajnoki selejtezőn Szerbia vagy Litvánia lesz Magyarország ellenfele – a két lehetséges rivális márciusban vív meg egymással a továbbjutásért. A kézilabda-vb főtáblájára kerülésért sorra kerülő párharcban aztán az első mérkőzést május 13-án vagy 14-én rendezik a szerbek vagy a litvánok otthonában, a visszavágó pedig 16-án vagy 17-én lesz Magyarországon.

„Amennyiben Szerbia továbbjut az előselejtezőből, ami felől nincs kétségem, akkor mondhatjuk, hogy a legnehezebb ellenfelet kaptuk az összes közül" – nyilatkozta Chema Rodríguez a sorsolás után a szövetség honlapjának.

Az Eb-n már a csoportkörben kiesett szerbeknél sem felhőtlen azonban az öröm, elvégre az első kalapból csak Franciaország volt előrébb rangsorolt válogatott a magyarnál. A helyi sajtóban két ismert lap, a Nova és a Sportal egyaránt úgy írt a vb-selejtező sorsolásáról, hogy a Litvánia elleni továbbjutás esetén valóságos „pokol" várja a szerb válogatottat hazánkban.