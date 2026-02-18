A magyar válogatott szélső először ünnepelhetett sikert a derbin. Imre Bence hét góllal járult hozzá a THW Kiel 32-30-as győzelméhez a Flensburg-Handewitt otthonában a férfi kézilabda Európa-liga második csoportkörének első fordulójában.

Imre Bence kulcsszerepet játszott a hajrában

Fotó: FRANK MOLTER / DPA

Imre Bence kulcsszerepet játszott a hajrában

A derbi hajrája kimondottan izgalmasra sikerült: Imre góljával 30-27-re vezetett a Kiel, majd Emil Jakobsen góljaival visszakapaszkodott a Flensburg 31-30-ra. A vendégek vezetőedzője, Filip Jicha időt kért 38 másodperccel a meccs vége előtt. A megbeszélés után Rasmus Ankermann harcolt ki büntetőt, amelyet a magyar válogatott jobbszélsője váltott gólra.

Az európai szövetség honlapja szerint az utolsó öt percben a vendégek három találatából kettőt a magyar válogatott jobbszélső szerzett és holtversenyben csapata legeredményesebb játékosa lett.

Lukács Péter öt góllal és nyolc gólpasszal, az idény végén távozó Máthé Dominik három találattal és két gólpasszal vette ki a részét a norvég Elverum HB 37-28-as hazai sikeréből a spanyol Fraikin BM Granollers ellen.