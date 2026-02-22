Az NHL-ben játszók részvételével zajló olimpián ez volt a harmadik Kanada-Egyesült Államok finálé, 2002-ben és 2010-ben is a juharlevelesek nyertek. Az amerikai jégkorong-válogatott éppen 16 évvel ezelőtt játszott legutóbb finálét, és 1980 óta nem szerzett olimpiai aranyérmet.

Az amerikai jégkorong-válogatott több mint 40 év után ismét olimpiai bajnok

Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto

Egy évvel ezelőtt az NHL-es szervezésű Négy Nemzet Tornán Kanada győzött hatalmas csatában az ősi riválissal szemben - volt olyan meccsük, amelyen több verekedés is volt -, az amerikaiak azóta "fenik a fogukat" és üzengetnek, hogy most végre elkapják majd ellenfelüket. Milánóban az amerikai-kanadai női finálét csütörtökön az előbbiek nyerték hosszabbítás után.

A háromszoros Stanley Kupa-győztes, kétszeres olimpiai bajnok - a 2010-es döntőt hosszabbításban eldöntő - Crosby nem jött rendbe a negyeddöntős lábsérülésből, és kimaradt a keretből.

Exactly 46 years later... Team USA's first men's ice hockey GOLD since the miracle on ice. 🇺🇸🏒#MilanoCortina2026 #LakePlacid1980 pic.twitter.com/Z2rajwxM4G — The Olympic Games (@Olympics) February 22, 2026

Szenzációs meccset hozott az olimpiai jégkorongtorna döntője

Hatalmas ütközésekkel kezdődött a finálé, majd amikor éppen hat perc telt el, Boldy kiugrott, és fonákkal higgadtan a jobb alsó sarokba csúsztatott. A feszültség tapintható volt, sokat hibáztak mindkét oldalon, de a két kapus, Hellebuyck és Binnigton mindent védett, előbbi az NHL-pontlistát vezető McDavid szólóját is fogta. Kanada kettős emberelőnyben sem volt képes egyenlíteni. Amire aztán a 39. percben került sor, amikor Makar pontosan lőtte ki a hosszú sarkot. A szünet előtti pillanatokban az egyik amerikai lövés a kapuvason is csattant.

A harmadik harmad Hellebuyck elképesztő védéseivel kezdődött, az 50. percben pedig MacKinnon - aki az elődöntőt eldöntötte - egy üres kapus ziccerben rontott, majd az amerikai hátvéd, McAvoy a gólvonalról tisztázott, azaz Kanada többször is centiméterekre volt a vezetést jelentő találattól.

A győztes gólt szerző Jack Hughes ünnepel a lefújás után

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Bennett a hajrában két plusz két perc kiállítást kapott, de ez kimaradt, sőt, még ez alatt az amerikaiaktól is kiállítottak és a Kanada került fórba, de ez is ugyancsak gól nélkül telt le. Jöhetett a hosszabbítás, ami Binnington bravúrjával indult, de kevéssel később Jack Hughes lövésével szemben már tehetetlen volt. A New Jersey Devils 24 éves centerének a harmadik harmadban letörött a foga, de a jégen maradt, és 1 perc 41 másodperccel a vége előtt a kapus lábai között bombázta be a korongot a kapuba, ami végül győzelmet ért az amerikai hokicsapatnak.