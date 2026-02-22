Az NHL-ben játszók részvételével zajló olimpián ez volt a harmadik Kanada-Egyesült Államok finálé, 2002-ben és 2010-ben is a juharlevelesek nyertek. Az amerikai jégkorong-válogatott éppen 16 évvel ezelőtt játszott legutóbb finálét, és 1980 óta nem szerzett olimpiai aranyérmet.
Egy évvel ezelőtt az NHL-es szervezésű Négy Nemzet Tornán Kanada győzött hatalmas csatában az ősi riválissal szemben - volt olyan meccsük, amelyen több verekedés is volt -, az amerikaiak azóta "fenik a fogukat" és üzengetnek, hogy most végre elkapják majd ellenfelüket. Milánóban az amerikai-kanadai női finálét csütörtökön az előbbiek nyerték hosszabbítás után.
A háromszoros Stanley Kupa-győztes, kétszeres olimpiai bajnok - a 2010-es döntőt hosszabbításban eldöntő - Crosby nem jött rendbe a negyeddöntős lábsérülésből, és kimaradt a keretből.
Szenzációs meccset hozott az olimpiai jégkorongtorna döntője
Hatalmas ütközésekkel kezdődött a finálé, majd amikor éppen hat perc telt el, Boldy kiugrott, és fonákkal higgadtan a jobb alsó sarokba csúsztatott. A feszültség tapintható volt, sokat hibáztak mindkét oldalon, de a két kapus, Hellebuyck és Binnigton mindent védett, előbbi az NHL-pontlistát vezető McDavid szólóját is fogta. Kanada kettős emberelőnyben sem volt képes egyenlíteni. Amire aztán a 39. percben került sor, amikor Makar pontosan lőtte ki a hosszú sarkot. A szünet előtti pillanatokban az egyik amerikai lövés a kapuvason is csattant.
A harmadik harmad Hellebuyck elképesztő védéseivel kezdődött, az 50. percben pedig MacKinnon - aki az elődöntőt eldöntötte - egy üres kapus ziccerben rontott, majd az amerikai hátvéd, McAvoy a gólvonalról tisztázott, azaz Kanada többször is centiméterekre volt a vezetést jelentő találattól.
Bennett a hajrában két plusz két perc kiállítást kapott, de ez kimaradt, sőt, még ez alatt az amerikaiaktól is kiállítottak és a Kanada került fórba, de ez is ugyancsak gól nélkül telt le. Jöhetett a hosszabbítás, ami Binnington bravúrjával indult, de kevéssel később Jack Hughes lövésével szemben már tehetetlen volt. A New Jersey Devils 24 éves centerének a harmadik harmadban letörött a foga, de a jégen maradt, és 1 perc 41 másodperccel a vége előtt a kapus lábai között bombázta be a korongot a kapuba, ami végül győzelmet ért az amerikai hokicsapatnak.
Az Egyesült Államoknak ez a harmadik aranyérme (1960, 1980, 2026), de ezt megelőzően mindkétszer hazai jégen, Squaw Valley-ben, illetve Lake Placidben diadalmaskodott.
Kanadának maradt a kilenc aranyérme (1920, 1924, 1928, 1932, 1948, 1952, 2002, 2010, 2014), ezzel holtversenyben maradt az élen a szovjet-orosz csapattal (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 2018).
Eredmény, férfi jégkorong:
döntő:
Egyesült Államok-Kanada 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 1-0), hosszabbítás után
gól: Boldy (7.), J. Hughes (62.) illetve Makar (39.)
- Kapcsolódó cikkek: