Egy évvel korábban a Ferencváros tavaly úgy győzte le a jégkorong Magyar Kupa fináléjában a Volánt, hogy akkor még az Erste Ligában szerepelt, de amióta a fővárosiak az ősszel csatlakoztak az osztrák ligához, háromból háromszor kikaptak a riválistól. A szombati elődöntőben az FTC a DVTK Jegesmedvéket 4-2-re, a Hydro pedig a FEHA19-et 5-0-ra győzte le.

Elképesztő izgalmak után dőlt el a férfi jégkorong Magyar Kupa döntője

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Már a második percben vezetéshez jutott a házigazda, Joel Messner távoli lövésébe Erdély Csanád tette bele az ütőjét emberelőnyben. Nem állt le a Volán: négy-négy elleni játéknál Hári János maradt üresen, és könyörtelenül kilőtte a bal felső sarkot. Villámgyors kontrából Brady Shaw szépített, ám a folytatásban már sokkal jobban védekezett mindkét oldal.

A hazaiak mezőnyfölénye már nem ért újabb gólt, ugyanakkor Rasmus Reijolának egyre több védeni valója akadt. Aztán még a második szünet előtt Jussi Tammela hatalmas gólt ragasztott a bal felső sarokba, és egyenlített.

Hihetetlen izgalmak a jégkorong MK döntőjében

Egyre nagyobb lett az izgalom, a feszültség, ebben az időszakban sok volt a hiba. A hajrában mindkét oldal játszhatott emberelőnyben, és ebből az FTC jött ki jobban. 2:22 perccel a vége előtt Tammela közelről nem hibázott. A végén Reijola - aki a győztes gól előtt kétperces kiállítást kapott gáncsolásért - helyett is mezőnyjátékos jött a jégre, ám ekkor Shaw végleg eldöntötte a finálét.

Az FTC-nek ez volt a 17. Magyar Kupa-győzelme.

Officium Magyar Kupa, négyes döntő:

döntő:

FTC-Telekom - Hydro Fehérvár AV19 4-2 (1-2, 1-0, 2-0)

gólszerzők: Shaw (11., 59.), Tammela (38., 58.), illetve Erdély (2.), Hári (8.)

korábban:

a 3. helyért:

FEHA19 - DVTK Jegesmedvék 4-2 (1-0, 3-1, 0-1)

g.: Alapi (12., 30., 31.), Zapernick (24.), illetve Szathmáry (28.), Rétfalvi (51.)

Az MK (MNK) örökrangsora:

17 elsőség: FTC (1968, 1969, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1984, 1989, 1991, 1992, 1995, 2020, 2025, 2026)

12 elsőség: Fehérvár (1979, 1982, 1984, 1994, 1998, 2000, 2005, 2007, 2013, 2016, 2019, 2024)

11 elsőség: Dunaújváros (1996, 1997, 1999, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014)

9 elsőség: Újpest (1965, 1966, 1970, 1971, 1972, 1985, 1986, 1988, 1990)

2 elsőség: Miskolc/DVTK (2015, 2018), DEAC (2021, 2022), BJA/MAC Budapest (2017, 2023)

1 elsőség: Vörös Meteor (1964), Fót (1981), Jászberény (1993)

Két alkalommal, 1979-ben és 1984-ben két MNK-t tartottak, ugyanakkor 1967-ben, 1973-ban, 1983-ban, 1987-ben, 2001-ben, 2006-ban és 2009-ben nem rendeztek kupát.

