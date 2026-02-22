Micsoda elismerés! Mint ismert, Juhász Dorka 21 ponttal járult hozzá a házigazda Galatasaray 81-72-es, hosszabbítás utáni győzelméhez a francia Landes ellen a női kosárlabda Euroliga rájátszásának csütörtöki játéknapján, az elődöntőbe jutásért zajló párharc első mérkőzésén. Nem is csoda, hogy megválasztották a hét játékosának.
Az európai szövetség honlapja szerint a magyar válogatott játékos, Juhász Dorka 29 percet töltött a pályán és szerzett tíz lepattanót is, így talán nem is volt annyira meglepő, hogy hét a játékosa lett az Euroligában.
Juhász Dorka lett a hét játékosa
Már csak azért sem, mert ő volt az isztambuli csapat - és holtversenyben a mezőny - legeredményesebb játékosa.
Az Euroliga a hivatalos facebook-oldalán tette közzé a szívmelengető hírt, miszerint a magyar játékost választották a hét legjobbjának.
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc második mérkőzését jövő szerdán rendezik Franciaországban, az Euroliga hatos döntőjére pedig április 15. és 19. között kerül sor Zaragozában.
