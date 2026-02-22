Az európai szövetség honlapja szerint a magyar válogatott játékos, Juhász Dorka 29 percet töltött a pályán és szerzett tíz lepattanót is, így talán nem is volt annyira meglepő, hogy hét a játékosa lett az Euroligában.

Juhász Dorka büszke lehet a teljesítményére

Fotó: ADEM KUTUCU / ANADOLU

Juhász Dorka lett a hét játékosa

Már csak azért sem, mert ő volt az isztambuli csapat - és holtversenyben a mezőny - legeredményesebb játékosa.

Az Euroliga a hivatalos facebook-oldalán tette közzé a szívmelengető hírt, miszerint a magyar játékost választották a hét legjobbjának.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc második mérkőzését jövő szerdán rendezik Franciaországban, az Euroliga hatos döntőjére pedig április 15. és 19. között kerül sor Zaragozában.