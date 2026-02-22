Live
Micsoda elismerés! Mint ismert, Juhász Dorka 21 ponttal járult hozzá a házigazda Galatasaray 81-72-es, hosszabbítás utáni győzelméhez a francia Landes ellen a női kosárlabda Euroliga rájátszásának csütörtöki játéknapján, az elődöntőbe jutásért zajló párharc első mérkőzésén. Nem is csoda, hogy megválasztották a hét játékosának.

Az európai szövetség honlapja szerint a magyar válogatott játékos, Juhász Dorka 29 percet töltött a pályán és szerzett tíz lepattanót is, így talán nem is volt annyira meglepő, hogy hét a játékosa lett az Euroligában. 

Juhász Dorka büszke lehet a teljesítményére
Juhász Dorka büszke lehet a teljesítményére 
Fotó: ADEM KUTUCU / ANADOLU

Juhász Dorka lett a hét játékosa

Már csak azért sem, mert ő volt az isztambuli csapat - és holtversenyben a mezőny - legeredményesebb játékosa. 

Az Euroliga a hivatalos facebook-oldalán tette közzé a szívmelengető hírt, miszerint a magyar játékost választották a hét legjobbjának. 

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc második mérkőzését jövő szerdán rendezik Franciaországban, az Euroliga hatos döntőjére pedig április 15. és 19. között kerül sor Zaragozában.

